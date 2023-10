Une invitation au voyage à travers les spectacles de la série Arts et Monde

Présentée par la Place des Arts, la série Arts et monde propose trois expériences mettant en vedette des artistes en provenance des quatre coins du globe. Elle vous transportera de l’Inde au Japon, avec une escale aux États-Unis, grâce aux riches harmonies créées par Trey McLaughlin et la vingtaine de voix qui composent The Sounds of Zamar, au grand virtuose du tabla classique Zakir Hussain – reconnu parmi les plus grands musiciens de notre temps –, et aux prestations de tambours japonais Drum Tao aux performances physiques à grand déploiement.

DRUM TAO – 30E ANNIVERSAIRE

30 janvier 2024, 20h au Théâtre Maisonneuve

Les artistes-percussionnistes de renommée mondiale Drum Tao seront de retour à Montréal pour leur 30e anniversaire. Les performances modernes et hyperdynamiques de l’ensemble basé à Oita, au Japon, célèbrent l’art ancien des tambours japonais, particulièrement les wadaiko qui se distinguent par la variété très rare et unique de leurs expressions sonores. Plus de neuf millions de personnes à travers le monde ont assisté à l’une ou l’autre de leurs prestations uniques combinant des percussions très physiques à grand déploiement avec des costumes contemporains, une chorégraphie rigoureusement précise et des supports visuels novateurs.

https://placedesarts.com/fr/evenement/drum-tao

TREY MCLAUGHLIN ET THE SOUNDS OF ZAMAR

2 février 2024, 20h au Théâtre Maisonneuve

Les riches harmonies gospel créées par Trey McLaughlin et la vingtaine de voix qui composent The Sounds of Zamar transcendent les frontières culturelles. Originaire de la Géorgie, aux États-Unis, cet authentique ensemble gospel se démarque par son mélange éclectique d’œuvres originales combinées à d’émouvants arrangements de grands classiques contemporains du théâtre musical et de la pop – de Shania Twain à Erykah Badu, en passant par Stevie Wonder et Prince –, leur offrant une nouvelle perspective tout en respectant l’essence de la pièce originale.

https://placedesarts.com/fr/evenement/trey-mclaughlin-et-sounds-zamar

TISRA – ZAKIR HUSSAIN AVEC DEBOPRIYA CHATTERJEE ET SABIR KHAN

28 mars 2024, 20h Théâtre Maisonneuve

Le virtuose du tabla classique, Zakir Hussain, sera de retour à la Place des Arts, accompagné cette fois par Debopriya Chatterjee Ranadive (flute) et Sabir Khan (sarangi). La créativité de ses solos, mariant audace et tradition, a su l’élever au rang des plus grands percussionnistes indiens de notre temps. L’influence de Zakir Hussain – considéré comme l’un des principaux artisans de la musique du monde contemporaine – est indéniable; ses nombreuses collaborations avec, entre autres, John McLaughlin, L. Shankar, George Harrison, Yo-Yo Ma, Joe Henderson ou Van Morrison en sont la preuve.

https://placedesarts.com/fr/evenement/zakir-hussain