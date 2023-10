Alerte aux guet-apens homophobes en Martinique

Depuis deux mois, une dizaine de personnes ont été victimes d’agressions, en Martinique, après des rendez-vous conclus depuis le site de rencontres, Coco.fr. Un chiffre bien en dessous de la réalité, insistent toutefois les autorités, les victimes hésitant à dénoncer les faits, en dépit des incitations renouvelées à déposer plainte.

Clarisse Taron, procureure de la République à Fort-de-France, a d’ailleurs appelé à la vigilance, les enquêtes en cours promettant d’être longues par manque de témoignages déjà, alors même que Coco.fr est accessible sans inscription obligatoire. Elle souhaite une suspension du site.

Un jeune homme de 22 ans, victime d’un de ces guet-apens, a accepté de témoigner sur RCI Martinique. C’était la deuxième fois qu’il se déplaçait, suite à un échange depuis Coco. Mais sur le lieu prévu, quatre individus cagoulés et armés de fusils et couteaux l’ont tabassé pour le dépouiller et voler son véhicule. Il évite désormais la plateforme et conseille vivement aux autres utilisateurs d’envisager leurs prises de contact « dans un parking avec des caméras et de l’éclairage ».

En mai dernier, quatre hommes, un majeur et trois mineurs, ont été arrêtés pour des vols à main armée survenus le mois précédent à Fort-de-France. Ils utilisaient également coco.fr pour piéger des homosexuels. Quatre victimes recensées par la police.