Le 2e QTQ se tient à Montréal les 1 et 2 novembre

Les professionnel.le.s de l’industrie technologique qui s’identifient comme faisant partie ou allié.e.s de la communauté 2SLGBTQ+ se réunissent au centre-ville de Montréal et en ligne les 1er et 2 novembre pour la deuxième conférence annuelle QT Qonference (QTQ).

Organisme montréalais à but non lucratif de défense de la communauté queer du secteur technologique, QueerTech organise l’événement, en collaboration avec Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec et la Ville de Montréal.

«Notre gouvernement est fier de soutenir la deuxième édition de la QT Qonference et d’aider les membres des communautés 2SLGBTQIA+ à se doter de ce dont ils ont besoin pour innover, demeurer compétitifs et prospérer», a déclaré Soraya Martinez Ferrada, ministre responsable de DEC. « Leur leadership et leur savoir-faire sont essentiels pour bâtir une économie au Canada plus forte et plus inclusive.

«QT Qonference offre un espace aux personnes 2SLGBTQ+ du secteur technologique pour se connecter, apprendre et ressentir un sentiment d’appartenance », explique Naoufel Testaouni, directeur général de QueerTech. « Il s’agit également d’une opportunité importante pour notre communauté de se sentir autonome et de pouvoir se mettre authentiquement au travail chaque jour.»

Événement hybride organisé au Cirque Eloize et au Hyatt Centric Ville-Marie (chaque lieu est entièrement accessible en fauteuil roulant), QT Qonference propose une programmation conçue spécifiquement pour trois groupes communautaires : étudiants et professionnels en transition vers la technologie, professionnels ayant 2 à 3 ans d’expérience cherchant pour faire progresser leur carrière et les entrepreneurs du secteur technologique.

Les participants pourront accéder à des ateliers animés, des présentations thématiques vedettes, des discussions techniques et des panels d’experts de l’industrie ainsi qu’à des groupes de pairs et des sessions de réseautage.

QTQ proposera également une programmation sur mesure, à travers les quatre pistes de contenu suivantes :

Parcours technologique : conçu pour les professionnels de la technologie, les ingénieurs, les développeurs et les scientifiques des données, ce parcours propose des conversations débutants et avancés sur des sujets techniques et explore l’intersection de la technologie et de la diversité ainsi que les meilleures pratiques.

Leadership Track – se concentre sur les stratégies de leadership pour développer des équipes performantes et inclusives.

Parcours Entrepreneuriat – conçu pour soutenir les entrepreneurs 2SLGBTQ+ actuels et potentiels sur leur chemin vers la création d’entreprises technologiques ou technologiques prospères.

Parcours Santé mentale et bien-être – se concentre sur la promotion de la santé mentale et du bien-être au travail pour la communauté 2SLGBTQ+.

Les tarifs des billets en personne et virtuels sont déterminés selon que le participant est un étudiant, un entrepreneur, un professionnel ou un recruteur, allant de 25 $ CA à 750 $ CA.

Consultez les prix des billets et inscrivez-vous ici.