Pedro Almodovar dénonce l’omerta sur l’homosexualité dans le football masculin

Dans un entretien à El Pais, le réalisateur espagnol Pedro Almodovar regrette que l’homosexualité reste un sujet tabou dans le football masculin.

Il estime qu’à l’image des championnes du monde espagnoles, les filles ont un temps d’avance sur les garçons. Pas facile de parler d’homosexualité dans un vestiaire. Si la sexualité est l’un des sujets de prédilection entre joueurs de foot, l’homosexualité, en revanche, reste tabou.

Le réalisateur de « Talons Aiguilles » et « Tout sur ma mère », ouvertement gay, pointe du doigt l’omerta qui règne dans les équipes de football masculines.

« Il y a des milieux comme le football où on dirait que l’homosexualité n’existe pas », déplore le réalisateur de 74 ans dans un entretien à El Pais.

«Ça ne doit pas être facile d’entrer sur le terrain et de se faire traiter de fif.»

À l’image de la championne du monde espagnole et ex-défenseure du PSG Irene Paredes, qui ne cache pas son histoire d’amour avec Lucia Ybarra, le réalisateur estime que les garçons devraient pouvoir vivre plus librement leur homosexualité. «Les femmes donnent de grandes leçons aux sportifs», estime Almodovar. «Celles qui ont gagné la Coupe du monde se comportent de façon tout à fait naturelle et tout reste normal. Elles se marient entre elles et ce n’est pas pour ça que les choses changent.»

Si les mentalités évoluent plus rapidement chez les filles, le réalisateur reconnaît qu’il est toujours très difficile pour un footballeur de faire son coming out. «Je me mets dans la peau d’un athlète de haut niveau. Ça doit être dur d’entrer sur le terrain et de se faire traiter de ‘pédé’». Et de conclure, optimiste malgré tout: «Il faudra que quelqu’un le fasse un jour.»