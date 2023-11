UNE QUESTION DE GENRE à Image+nation

Plusieurs des films, cette année, mettent en vedette des personnes trans, non-binaires et intersexes pour qui la remise en question des normes genrées est une forme d’émancipation et d’épanouissement. La section UNE QUESTION DE GENRE du festival image+nation, qui se tiendra du 16 au 26 novembre, met en lumière de manière novatrice et audacieuse toutes ces personnes qui en ont long à dire sur les corps et les cultures dans lesquels iels vivent, au sein de sociétés en pleine mutation.

Au cours de trois décennies et demie d’I+N, le festival a vu ces histoires évoluer et contribuer à l’élargissement et l’amélioration des représentations trans, non-binaires et intersexes au sein de la culture populaire et, ce faisant, élargir la façon dont l’identité queer est articulée à la fois à l’écran et au dehors de celui-ci.

Pour sa 36e édition, image+nation est fier de présenter le film Close to You, mettant en vedette Elliot Page (et produit par ce dernier), les documentaires Summer Qamp, Who Am I Not et le double programme The Aggressives et The Aggressives : 25 Years Later ainsi qu’une percutante sélection de courts-métrages.

Pour sa 36e édition, le public montréalais aura l’occasion d’assister à des projections en personne, des tables rondes, des événements et bien plus, alors que les cinéphiles de partout au Québec et au Canada auront la chance de visionner en ligne une programmation soigneusement sélectionnée tout au long des 11 jours du festival.