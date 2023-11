VENUS ENVY pour clôturer en grand le festival Image+nation

L’événement de clôture du festival I+N36sera grandiose, avec la première mondiale de Venus Envy : The House of Venus Story, une histoire basée sur un groupe d’artistes canadiens multidisciplinaires reconnus mondialement qui ont pour mission de répandre la joie tout en ouvrant simultanément des conversations sur l’expression de genre, bien avant que le discours actuel ne soit mis au premier plan.

Mélangez musique, mode scandaleuse et performances osées à des techniques vidéo de pointe dans un mixeur queer et révolutionnaire, qu’obtiendrez-vous? The House of Venus : le groupe canadien d’artistes multidisciplinaires de renommée internationale qui répandent la joie et qui ont su élargir le spectre du genre bien avant le discours actuel.



Bien que le collectif ait été influencé par des artistes américains comme Andy Warhol et la décadence du New York Club Kids, leur histoire épique continue a évolué au sein du Canada. Ayant vu le jour à Windsor, en Ontario, au début des années 90, le groupe a par la suite injecté de la culture dans la vie nocturne de Vancouver, et certains membres ont formé l’organisation à but non lucratif Never Apart à Montréal en 2015. Le directeur (et membre fondateur) Michael Venus utilise Venus Envy pour documenter l’incroyable ascension et l’esprit unique autodidacte du collectif qui a marqué les années jusqu’au 25e anniversaire de Wiggle, leur festival grandiose, nous offrant une expérience cinétique au premier rang de toutes les personnalités et soirées qui ont contribué à faire de cette Maison « une petite boutique spéciale de folie au Canada ». Même si des artistes comme Lady Bunny et Honey Dijon participent aux spectacles du groupe, ce sont, comme en témoignent une gamme éclectique d’entrevues, leurs relations chaleureuses et leur attitude libre de jugement qui définissent réellement leur héritage.

Et pour les personnes à la recherche d’encore plus de plaisir, un spectacle immersif unique ainsi qu’une fête par la légendaire plateforme d’art/performance Wiggle seront présentés au courant de la soirée.

Un film de Michael Venus – Canada – 2023 – 79 min

Samedi 25 novembre | 19h | Cinéma Impérial

À NE PAS MANQUER : PREMIÈRE MONDIALE + SPECTACLE IMMERSIF + PARTY

Pour sa 36e édition, le public montréalais aura l’occasion d’assister à des projections en personne, des tables rondes, des événements et bien plus, alors que les cinéphiles de partout au Québec et au Canada auront la chance de visionner en ligne une programmation soigneusement sélectionnée tout au long des 11 jours du festival.

