VOIX AUTOCHTONES à Image+nation

Le terme Indigiqueer (initialement formulé par le cinéaste TJ Cuthand) englobe deux identités qui se superposent souvent : autochtone et queer. Les créateur·trice·s autochtones bispirituel·le·s et queers de toute l’île de la Tortue partagent leurs histoires, leurs espaces et leurs réalités dans le focus VOIX AUTOCHTONES / INDIGIQUEER du festival image+nation, qui se tiendra du 16 au 26 novembre.

Pour sa 36e édition, image+nation est fier de présenter Fancy Dance, un long-métrage percutant réalisé par Erica Tremblay, habituée du festival.

Le focus comptera également une sélection exceptionnelle de courts-métrages célébrant le pouvoir sacré des espaces et identités bispirituelles et Indigiqueer.

Pour sa 36e édition, le public montréalais aura l’occasion d’assister à des projections en personne, des tables rondes, des événements et bien plus, alors que les cinéphiles de partout au Québec et au Canada auront la chance de visionner en ligne une programmation soigneusement sélectionnée tout au long des 11 jours du festival.

INFOS ET BILLETS : www.image-nation.org