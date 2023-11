QUEERMENT QUÉBEC à Image+nation

Célébrant les créateur·trice·s d’images d’ici et initiative phare d’image+nation, qui se tiendra du 16 au 26 novembre, QUEERMENT QUÉBEC présente un mélange éclectique et divertissant de talents émergents et établis depuis plus de deux décennies.

Prouvant que le Québec est un foyer de créativité queer, année après année, ces créateur·trice·s de contenu ne déçoivent jamais, offrant des histoires éblouissantes qui donnent une voix aux perspectives culturelles queers uniquement québécoises.

Pour sa 36e édition, le public montréalais aura l’occasion d’assister à des projections en personne, des tables rondes, des événements et bien plus, alors que les cinéphiles de partout au Québec et au Canada auront la chance de visionner en ligne une programmation soigneusement sélectionnée tout au long des 11 jours du festival.

Voici les courts métrages présentés dans les deux programmes QUEERMENT QUÉBEC :

QUEERMENT QUÉBEC 1

78 minutes

LES CROTTÉS

CÉDRIC GAILLARD DESROSIERS | CANADA | 2022 | 10 MIN | V.O.F. S.-T.A. Au milieu de l’agressivité et des tensions dans le vestiaire des garçons après un cours de gym, un lien inconfortable se dévoile alors que Manu fait de son mieux pour se rapprocher de Lou, timide et discret.

RIOPELLE WAS NON-BINARY

AIMÉ MAJEAU BEAUCHAMP | CANADA | 2023 | 6 MIN | V.O.F. S.-T.A. Au travers d’un dialogue fictif avec Jean Paul Riopelle, ce film expérimental met à jour l’héritage du peintre en essayant de le relier à la génération d’aujourd’hui. Entre l’hommage et l’autoportrait, Riopelle was Non-Binary est surtout une réflexion intime sur le courage d’être soi-même.

JE M’EXCUSE (I’M SORRY)

FRANCIS PAPILLON | CANADA | 2023 | 20 MIN | V.O.F. S.-T.A. Louis, 24 ans, emménage avec son petit-ami Sam, 35 ans, dans une maison en banlieue achetée en secret par ce dernier.

NÉS UN DIMANCHE MATIN (BORN ON A SUNDAY MORNING)

THIERRY SORLINI | CANADA | 2023 | 15 MIN | V.O.F. S.-T.A. Le jour précédent le départ de son frère pour l’université, Massimo découvre un secret qui pourrait changer sa famille pour toujours.

TEST SEQUENCE

ANNE GOLDEN | CANADA | 2023 | 5 MIN | SANS DIALOGUE. Un remix de sons et d’images issus des archives Prelinger qui expose la technologie et les machines.

SORRY MOM

SARAH LAJOIE-ASSELIN | CANADA | 2023 | 17 MIN | V.O.F. S.-T.A. Samuelle a 16 ans, et elle a un secret. Étouffée par sa mère, elle tente d’échapper à sa situation. L’alcool et les drogues ne suffisent pas. Les seuls moments où elle se sent bien, c’est avec ses trois meilleur·es ami·es, surtout Rosalie. Sam va-t-elle lui avouer son secret?

LES TERRAINS VAGUES

MARIE-ÈVE DROLET | CANADA | 2023 | 6 MIN | V.O.F. S.-T.A. Les terrains vagues est une fenêtre sur un espace temps étiré, d’où émanent les voix de cinq individus. Tournant autour de leurs dialogues intérieurs, le film prend la forme d’une vaste conversation sur les modèles et idées préconçues qui impactent la manière dont iels vivent leur sexualité.

INFOS | En salle su Centre Phi, le 20 novembre à 19h / En ligne du 21 au 26 novembre 2023.

QUEERMENT QUÉBEC 2

80 minutes

YVON / L’ÉTERNEL

BENOIT MASSÉ | CANADA | 2023 | 20 MIN | V.O.F S.-T.A. À la tombée de la nuit, Yvon chante pour les oiseaux. Doucement, il avance vers la mort, armé de sa canne, d’une joie brûlante et de mille airs d’opéra.

LA FONCEUSE

DOMINIQUE MONTESANO | CANADA | 2023 | 5 MIN | V.O.F. S.-T.A. Tout le monde a sa propre démarche. Pour certain·es elle est lente, pour d’autres très rapide, il y en a parfois même qui s’arrêtent constamment, perdu·e ou contemplatif·ve. Pour Ratel, cela en dit long sur la personne. Alors qu’elle monte un escalier sans fin, elle s’arrête et rencontre quelqu’un qui lui fait douter de sa perception du monde.

THE KING DREAMS THE KING

WILL AITKEN | CANADA | 2023 | 5 MIN | V.O.A. Un ancien roi met tant de temps à construire son palais qu’il devient son mausolée. Il se souvient de sa vie, des jours froids, d’autres plus chauds, de son désir inextinguible de pouvoir… de son insatiable désir tout court.

KYLVAN, LE PUP SOURD (KYLVAN, THE DEAF PUP)

SYLVAIN GÉLINAS | CANADA | 2023 | 12 MIN | V.O.F. S.-T.A. Le jeu de chiot dans le BDSM est un jeu de rôle dans lequel les “chiots” se déguisent et se comportent comme des chiens. Kylvan utilise l’humour pour tenter de sensibiliser le public sur la difficulté à trouver sa place dans cette communauté à Montréal en tant que personne malentendante.

THE SHOWER SONG

GEORGE KARKOUR | CANADA | 2023 | 10 MIN | V.O.A. The Shower Song® est un court métrage comique qui tourne autour des rêveries et des aventures d’un chanteur espiègle sous la douche.

LA TRAJECTOIRE DES MARÉES (TIDE’S TRAJECTORY)

MARIE-EVE BOISVERT | CANADA | 2023 | 15 MIN | V.O.F. S.-T.A. En plein milieu de l’hiver sur la Côte-Nord au Québec, une jeune réalisatrice et une femme au passé nomade retracent les départs qui ont sculpté leurs vies respectives. Au travers de cette rencontre intergénérationnelle, la réalisatrice plonge dans l’intimité de ses propres doutes et se voit confrontée à son besoin de points de repère.

L’ATELIER (THE REPAIR SHOP)

NAMAI KHAM PO | CANADA | 2022 | 12 MIN | V.O.F. S.-T.A. Kathy Tran et Agnès Gaudreau travaillent comme mécanos à leur compte au Bâtiment 7, un espace collectivement géré qui facilite l’intégration des minorités. Nous apprenons à les connaître au sein de cet endroit inspirant où elles peuvent être réellement elles-mêmes.

INFOS | Seulement en ligne du 16 au 26 novembre 2023.