Un rendez-vous exaltant avec Drags, les reines de la pop

Le samedi 25 novembre à 20 h à Télé-Québec, place à la célébration de l’art de la drag avec Drags – Les reines de la pop! Avec humour et originalité, des drag queens bien en vogue nous invitent dans leur univers éclatant en plus de rendre un vibrant hommage aux artistes qui les ont fait rêver de gloire et de paillettes.

Le temps d’un grand rendez-vous culturel inédit à la fois audacieux et nostalgique, les drag queens Mona de Grenoble,Gisèle Lullaby, Barbada et Tracy Trash rencontrent et saluent avec admiration leurs idoles de la chanson : France D’Amour, Marie Denise Pelletier, Patsy Gallant et Mitsou. À ce mariage de prestations en duo proches du vidéoclip et desketchs humoristiques savoureux s’ajoutent également de touchantes rencontres entre ces artistes de différentes générations qui partagent la même passion : celle de la scène. Mado Lamothe, pionnière de l’art de la drag au Québec et elle-même une nostalgique compulsive, accompagne ses consœurs tout au long de cette introspection des plus colorées. Ensemble, elles promettent un rendez-vous digne des meilleures variétés!

Écoutez dès maintenant une liste de lecture regroupant des succès des reines de la pop et des chansons francophones appréciées des drags.

INFOS | Drags – Les reines de la pop. À la télé le samedi 25 novembre à 20 h, en rappel le 26 novembre à 22 h et le 1er décembre à 22 h. Sur video.telequebec.tv et sur l’appli en simultané, puis offert gratuitement en rattrapage.