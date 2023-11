Interligne amasse 155 000$ lors de son incontournable soirée bénéfice annuelle

Le soutien de ses donateurs et donatrices lui permettra de continuer à déployer l’ensemble de ses services auprès des communautés LGBTQ+.

Le 24 novembre dernier avait lieu La Grande Démesure, présentée par le Groupe TD, soit la plus importante levée de fonds d’Interligne, organisme chef de file en matière d’aide et de renseignements auprès des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. La générosité inestimable des personnes présentes à la soirée et des partenaires de l’organisme a permis de récolter 155 000 $, soit 55 000 $ au-dessus de l’objectif fixé, afin de continuer à faire vivre les services indispensables de l’organisme.

« Le soutien reçu de toute part nous émeut énormément, un soutien qui reflète l’élan d’amour auprès de nos communautés », souligne Pascal Vaillancourt, directeur général d’Interligne. « En plus de pouvoir maintenir l’ensemble de nos services dans la prochaine année, ce financement nous permettra de continuer à encourager une plus grande ouverture de la société envers les réalités LGBTQ+ qui, encore à ce jour, sont trop souvent incomprises et marginalisées au Québec », ajoute-t-il.

Cet automne, la nature des appels est inquiétante

L’organisme étant connu pour son service d’aide et de renseignements 24/7, l’équipe d’intervention d’Interligne a reçu des appels de plus en plus préoccupants, écho du climat social actuel. Effectivement, en raison du climat sociopolitique actuel, les personnes LGBTQ+ craignent de vivre un recul de leurs droits et libertés. De plus, leur sentiment de sécurité dans les espaces publics est ébranlé, contribuant à augmenter leur détresse psychologique.

Interligne rappelle qu’il est toujours possible de donner et de faire partie de la solution quant aux services spécialisés en santé mentale pour les personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres.

Pour faire un don : https://soutenir-interligne.givexpert.ca