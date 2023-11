À la Pharmacie David St-Jean Gagnon, on a votre personne à cœur

Une nouvelle succursale Familiprix Santé ouvre au rez-de-chaussée des condos Laurent & Clark, dans le Quartier des spectacles. Le pharmacien-conseil, David St-Jean Gagnon qui pratique depuis plus de 15 ans, s’installe dans un nouvel environnement vaste, lumineux et écoresponsable, d’une superficie totale de 4 300 pieds carrés. Avec son équipe de professionnels, il offrira en toute confidentialité des conseils pharmaceutiques spécialisés pour toutes les conditions, l’évaluation, la préparation et le suivi de prescriptions ainsi que de l’information sur la santé, des soins infirmiers complets et un service de livraison rapide et gratuit.

David St-Jean Gagnon, présente également une expertise et un intérêt marqué dans le traitement de la dépendance aux opioïdes ainsi que du VIH/SIDA, des ITSS et des hépatites virales. Il travaille en étroite collaboration avec plusieurs cliniques médicales spécialisées et collabore activement à divers projets de recherche. « Mon équipe et moi sommes très heureux d’ouvrir notre nouvel espace Familiprix Santé ! Nous pourrons dès maintenant offrir une gamme de services bonifiée à notre clientèle actuelle ainsi qu’à notre nouvelle clientèle que nous attendons avec impatience. De plus, notre localisation centrale permettra dorénavant aux résidents du centre-ville de bénéficier d’un accompagnement spécialisé. » a souligné David St-Jean Gagnon, pharmacien-propriétaire affilié à Familiprix.

Située à quelques pas du CHUM, la pharmacie donnera accès sur rendez-vous à un.e infirmier.ère clinicien.ne pour divers services assurés par Kami – Services cliniques privés comme, entre autres, les prélèvements complets, le dépistage d’ITSS et les prescriptions, le test rapide de VIH, la vaccination, la consultation santé voyage, l’enseignement et la distribution de naloxone, l’évaluation de l’apnée du sommeil et le référencement, la gestion du poids, l’injection de médicaments, les soins de plaies, le bilan lipidique, les conseils en nutrition, la prise en charge de maladies chroniques.

Dans ses nouveaux locaux, David St-Jean Gagnon s’engage à obtenir la certification Pharmacie carboneutre développée par Maillon Vert et Planetair. « Nous optimiserons le tri, la réduction des déchets en plus de notre gestion du papier. Nos manches sont retroussées et c’est un défi que nous sommes prêts à relever», déclare David St-Jean Gagnon. «Chez nous, notre équipe, c’est aussi la vôtre. Notre clientèle est accueillie dans une atmosphère écoresponsable, conviviale et respectueuse de ses besoins. Au plaisir de vous servir.»

INFOS | Pharmacie David St-Jean Gagnon, 1588, boulevard Saint-Laurent, Montréal H2X 2T1

T/F 514 508-1770, [email protected]

https://rxmtl.com