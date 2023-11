Horoscope Décembre 2023 / janvier 2024

Sagittaire / 22 novembre au 21 décembre 2023

On arrive au dernier signe de feu de l’année, le Sagittaire, juste avant l’arrivée de l’hiver. Le Soleil est bien bas sur l’horizon et il se réfugie dans l’âtre de la maison. Et avec les chandelles pour éclairer la nuit de plus en plus envahissante. Le natif du signe subit toujours la présence du vieux Saturne, installé chez ses cousins jupitériens des Poissons. Ce qui pourrait annoncer la fin d’un cycle, d’une histoire, en rapport avec sa famille et/ou sa maison. Le temps qui passe pourrait l’amener à vendre son logis pour aller vivre ailleurs et se débarrasser des travaux d’entretien inhérents à une maison. D’autres, au contraire, achèteront une maison pour possiblement fonder une famille. D’ailleurs, leurs relations familiales évolueront beaucoup. Il gagnera de la maturité de ce côté, ainsi que de l’indépendance. Il n’endossera plus les rôles que certains et/ou les circonstances lui auront imposés. Il grandira vraiment. Et bien sûr, il recevra en même temps l’influence de son dieu totémique Jupiter, du Taureau. Il l’amène à mieux s’occuper de sa santé, bien qu’il lui donne beaucoup d’appétit aussi, pour la bouffe et les bonnes choses de la vie. De l’exercice plus soutenu devrait l’aider à contrer cette tendance. Mais en général, il devrait être en forme et optimiste. Il devrait aussi voir de l’amélioration dans ses conditions de travail. Il tolèrera peu le désordre, il devrait finir de ranger à la maison. Ou à l’atelier, au bureau. Et à la fin mai, le 25 plus exactement, le grand tournant commencera, alors que son bon Jupiter arrivera en face de chez lui, en Gémeaux. Le dieu jovial lui enverra une foule de possibilités l’amenant à évoluer. Il devrait avoir plusieurs invitations pour des activités et des fêtes. Plus sérieusement, on devrait lui proposer une transaction avantageuse. Ou on lui offrira un travail intéressant. Mais surtout, il devrait vivre plus intensément sa vie affective. Il sera moins seul, plusieurs l’approcheront pour faire connaissance et nouer des liens qui deviendront solides avec le temps. Il devrait se rapprocher de l’être aimé s’il est déjà en couple, ils réaliseront au moins un projet en commun. Ils pourraient se marier légalement, car Jupiter fait la loi. Il comprendra aussi qu’il compte beaucoup aux yeux de certains, il ne voudra pas les décevoir. Il restera donc authentique, peu importe les circonstances. Alors bonne fête l’alchimiste du quotidien ! On trinque à ta santé ! Salute !

Capricorne / 21 décembre 2023 au 20 janvier 2024

Et on arrive au moment solennel où le Soleil cesse de baisser sur l’horizon quand il arrive en Capricorne, au début de l’hiver. L’Univers est sauvé, les grandes Fêtes débutent ! Le natif du Capricorne devrait d’ailleurs amorcer l’année dans l’enthousiasme, avec Mars dans son signe jusqu’à la Saint-Valentin. Et Vénus qui viendra le rejoindre fin janvier, et elle aussi à peu près jusqu’à la mi-février. L’énergie du Capricorne sera élevée, sa sensualité aussi. Ça augure donc des rapprochements chaleureux, bien concrets. Des rencontres agréables, des échanges pleins de tendresse. Et sans histoires, puisque Pluton et ses éternels drames conscients ou subconscients auront enfin libéré la place vers la mi-janvier. Et le bon Jupiter lui amène toujours une belle joie de vivre du Taureau. Enfin, jusqu’à la fin mai. Le natif sera assez créatif, il aura de très bonnes idées pour l’invention. Les artistes du signe devraient être assez géniaux dans leurs œuvres. La plupart se feront remarquer. D’autres

arriveront directement à la célébrité, leur talent étant reconnu urbi et orbi. Les autres auront de très bonnes idées pour des inventions pratiques. Ou des trucs technos dont personne ne peut plus se passer. Ou, ils auront de bonnes idées lorsqu’ils devront régler des problèmes. Ce qui leur amènera du succès. Et bien sûr, leur vie amoureuse sera favorisée.

Verseau

Vous apprécierez la présence des amis, l’ambiance sera chaleureuse lors de vos réunions. Vous travaillerez aussi avec un copain sur un projet assez sérieux. En démarrant une business, par exemple. Ou en offrant un service. Et vous deviendrez plus intime avec quelqu’un que vous aviez mal perçu. Quelque chose de nouveau se prépare pour l’avenir, même si vous n’y êtes pas préparé. Faudra improviser fort.

Poissons

Vous aurez plus de responsabilités. Comme dans votre famille, en vous occupant d’une personne devenue vulnérable. Ou au travail, où on vous confiera un autre défi. Les artistes auront du succès, leur talent sera reconnu. Certains deviendront même célèbres instantanément. Et soyez attentif à vous garder un peu de temps pour votre vie privée et vos proches. Sinon vous vous retrouverez seul, le soir venu.

Bélier

Vous devriez partir en voyage assez vite, mais peut-être pas où vous allez habituellement. Ou vous irez avec un nouveau compagnon. Vous récupérerez facilement si vous êtes fatigué. Vous aimerez bien marcher d’ailleurs, ça vous revitalisera. Vous commencez à mieux comprendre quelqu’un de votre entourage qui semblait inaccessible. Snob, fermé. Le temps est venu d’essayer un truc qui vous attire.

Taureau

Vous réaliserez que vous changez du côté affectif ou sexuel. Vos attirances ne sont plus les mêmes. Vous pourriez débuter dans une nouvelle relation ainsi, où vous devrez improviser pas mal. Et vous croiserez bien des inconnus. Vous serez aussi plus attentif à l’état de vos finances, surtout si vous dépensez un peu routinièrement. Vous aurez parfois des intuitions saisissantes, vos ancêtres vous touchant.

Gémeaux

Vous serez heureux en présence de l’être aimé et de vos proches. Vous apprécierez les échanges avec les autres. Vous sortirez pour voir du monde, au bar ou au parc pas loin, même s’il fait froid et qu’il neige. Vous aurez plus de facilité à établir des contacts, de tous les horizons. Vous serez invité à bien des endroits, et vous irez sans hésiter. Certains vont débuter dans une grande relation, inattendue.

Cancer

Votre santé deviendra plus importante à vos yeux, vous ferez des efforts pour être en forme. Vous serez plus gentil avec votre corps, ça va faire une différence quelque part. Vous devrez travailler pas mal, mais au moins vous aurez des résultats. Et vous mettrez plus d’ordre à la maison, mais sans que ça devienne obsessif. Vous devinerez une vérité en rapport avec une personne qui vous tient. Bien.

Lion

Vous sortirez sans culpabiliser pour vous changer les idées et voir du monde différent. Bien que vous pourriez ainsi faire une rencontre qui devrait révolutionner votre vie affective. Et mettre le feu partout. Sauf dans vos affaires ou au travail, où tout restera à l’ordre. Vous êtes important aux yeux de bien des gens et on vous le fera savoir. On confiera une nouvelle responsabilité aux plus nobles parmi vous.

Vierge

Vous serez heureux chez vous et vous pourriez vous décider à changer des éléments du décor, même si l’hiver est là. À moins que vous déménagiez ou que vous accueilliez un coloc pour vous sentir moins seul. Vous êtes moins attaché au passé, il ne vous influence plus beaucoup. Vous devenez important pour des gens que vous côtoyez. Vous le verrez à divers signes. Un parent pense toujours à vous.

Balance

Vous aimerez bien votre routine de vie. Vous continuerez de voir vos voisins les plus drôles, même si l’hiver est arrivé. Ça annonce de grands tournois de pétanque au printemps. Vous pourriez prendre la route pour voir un ami ou un proche, un peu loin. Mais vous vivrez des moments ainsi qui vous toucheront au cœur. Vous étudierez un sujet nouveau en lisant. Et plus vous marcherez, plus votre santé s’améliorera.

Scorpion

Vous serez plus conscient de la valeur de votre vie, ici, bientôt en 2024. Vous savez que vous pouvez débuter dans un projet qui vous apportera beaucoup. Et que votre relativement bonne santé est un trésor, que plusieurs apprécieraient. Vous aurez aussi l’occasion de faire une bonne transaction. Et vous devriez vous rapprocher de quelqu’un qui a beaucoup de caractère. Personne ne va s’ennuyer ici.