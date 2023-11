Pour vous mettre un sourire dans le visage…

Vous avez probablement vu leur publicité dans Fugues depuis quelques mois qui répond, à la question lancée «Pourquoi la dentisterie est-elle si importante?», avec un «Parce que même s’il manque un sourcil a une personne, la première chose qu’on remarquera est son sourire»… Nous avons rencontré les Dr Roy et Eli Raviv — le fils et le père — qui ont ouvert la Clinique dentaire Raviv, afin de mieux connaître leur travail et les services offerts par la clinique.

Il y a 6 ans, les deux hommes qui désiraient travailler ensemble dans leur propre clinique, en ont ouvert une sur le boulevard Décarie. Le père est un dentiste spécialiste depuis plus de 30 ans et un des pionniers à Montréal dans les implants. L’étendue de ses connaissances en esthétique et reconstruction dentaires en ont fait un des spécialistes les plus prisés dans son domaine. Il est aussi professeur à la faculté de Dentisterie de l’Université McGill.

Son fils a suivi ses pas et est devenu chirurgien dentiste en 2009. Et depuis 14 ans sa réputation en reconstruction du sourire et en dentisterie implantaire n’a cessé de croitre et il est devenu professeur à la faculté de Dentisterie de l’Université McGill. Il donne des conférences à l’échelle internationale et publie des articles scientifiques suite à son implication dans divers projets de recherche. En personne, les deux hommes sont chaleureux. « Notre objectif est de concevoir de beaux sourires tout en traitant les patients comme des membres de la famille», explique d’emblée le père, Dr Eli Raviv. « Notre objectif est de dépasser les attentes de nos patients et de les traiter comme nous voudrions que notre famille soit traitée », poursuit son fils Dr Roy Raviv.

« Nous nous efforçons de créer des relations durables et qui profite à la communauté qui nous entoure. Nous savons que nous faisons notre travail lorsque les patients recommandent leurs amis et leur famille et écrivent de si belles critiques en ligne. En retour, nous leur fournissons une clinique moderne à la pointe de la technologie, de nombreuses avancées technologiques, des matériaux dentaires nouveaux et constamment améliorés et d’un nouveau fauteuil dentaire à la pointe de la technologie qui comprend un massage du dos et bien plus encore ».

Évidemment, comme dans la santé globale, mieux vaut la prévention que la guérison. À la Clinique Raviv la prévention commence par un examen dentaire, un détartrage régulier et une bonne éducation concernant l’hygiène des dents et des gencives.

« Des études montrent qu’avoir la confiance nécessaire pour sourire peut augmenter les chances de réussite dans la vie. Notre rôle est d’évaluer les problèmes tels que les taches, les espaces, le désalignement, les dents manquantes, les travaux effectués précédemment qui échouent et toute autre préoccupation que peut avoir le patient et de trouver des solutions pour donner vie au sourire de ses rêves. Nous pouvons le faire avec diverses techniques, notamment les facettes en porcelaine, les couronnes, les implants dentaires, le collage composite et le blanchiment des dents », explique le Dr Roy Raviv. « Nous proposons évidemment des soins dentaires réguliers au quotidien ainsi que lorsque cela est nécessaire en utilisant les dernières avancées pour un confort optimal »

« Avec toutes les solutions qui existent aujourd’hui, personne ne devrait avoir à vivre avec des dents manquantes ou un sourire dont il n’est pas satisfait », poursuit le Dr Eli Raviv.

« Une chose que nous avons décidée dès le premier jour est de toujours utiliser les mêmes matériaux haut de gamme que nous voudrions dans notre bouche », explique le Dr Roy Raviv. « Nous sommes fiers de travailler avec les meilleurs céramistes pour créer de magnifiques sourires naturels. C’est ce qui peut faire la différence entre un résultat médiocre et un résultat spectaculaire ! »

«Si quelqu’un a déjà eu des préoccupations concernant l’esthétique de ses dents et envisage améliorer l’apparence de son sourire, il suffit de venir nous consulter pour voir ce que nous pouvons faire. Nous pouvons même créer une simulation des résultats attendus pour aider la personne à prendre la bonne décision », a conclu le Dr Roy Raviv.

INFOS | Le Centre dentaire Raviv Dental Center 5625, Boul. Décarie, Montréal QC H3W 3C7, T. 514-251-0251

