Une exposition et une table ronde des AGQ autour du 1er décembre

Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, marquée le 1er décembre de chaque année, les Archives gaies du Québec (AGQ) présenteront deux événements : une table ronde le 30 novembre et le retour de l’exposition L’activisme esthétique d’ACT UP Montréal qui sera présentée jusqu’au 8 décembre. Ces deux événements se tiendront au siège social de la CSN.

Parmi les panélistes invités à la Table ronde du 30 novembre, on retrouvera Mariane Fournier qui a reçu plus tôt cette année la bourse Frank W. Remiggi pour son mémoire de maîtrise intitulé «Les homosexuels face au VIH/sida au Québec : sociohistoire d’une mobilisation intersectorielle», dans le cadre de ses études au programme de l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Mariane Fournier retracera ici tout le combat de la communauté gaie pour obtenir des traitements efficaces face à la maladie et des droits à un moment où ni le mariage ni l’union civile n’étaient reconnus.

René LeBœuf, militant du défunt groupe ACT UP, viendra parler de son expérience, des manifestations et des activités qui ont fait avancer les choses et la lutte contre les politiciens plutôt apathiques à cette époque-là face aux décès qui survenaient en raison de l’épidémie du sida.

Le syndicaliste Donald Picotte, un des principaux responsables du comité LGBTQ+ de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), sera aussi parmi les participants de cette conférence. Il se peut qu’un ou deux autres panélistes du milieu VIH/sida se joignent à l’événement.

L’été dernier, les locaux des Archives avaient ouverts leurs portes pour l’exposition « L’activisme esthétique d’ACT UP Montréal : une histoire en photos et en affiches ». Eh bien, on présentera à nouveau cette expo, du 27 novembre au 8 décembre, mais cette fois dans les locaux de la CSN, plus spécifiquement dans le hall d’entrée de l’édifice de la centrale syndicale. Affiches, photos, banderoles, épinglettes, etc., le tout provenant du fonds des militants Michael Hendricks et René LeBœuf, tous les deux d’ACT UP, offert aux AGQ depuis plusieurs années. Mark Andrew Hamilton et René LeBœuf sont les co-commissaires de cette exposition.

« Ces deux activités se situent également dans le cadre du 40e anniversaire des AGQ que l’on célèbre cette année. Nous remercions particulièrement la CSN pour sa collaboration et pour nous donner l’occasion de présenter à nouveau cette exposition qui a connu du succès l’été dernier », indique Pierre Pilotte, coordonnateur des Archives.e.

INFOS | Tél. 514-287-9987 ou [email protected] / Site web : https://www.agq.qc.ca

Table ronde, le 30 novembre, de 18h30 à 19h30, à la Salle Michel-Chartrand de la CSN (au 1601, avenue De Lorimier, au nord De Maisonneuve).

Exposition : L’activisme esthétique d’ACT UP Montréal : une histoire en photos et en affiches, sera présentée dans le hall d’entrée de la CSN, située au 1601, De Lorimier, entre 7h à 22h en semaine et de 8h à 16h la fin de semaine.