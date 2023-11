À LA PORTE DU VILLAGE, LE BISTRO PUB FRONTENAC ! 

Situé tout près du Village, dans un édifice centenaire qui a été autrefois un hôtel, le bistro Pub Frontenac est un bar de quartier idéal pour prendre un verre et se retrouver entre ami·e·s. Avec ses deux salles aux murs de briques, ses comptoirs-bars en bois et même son vieux poèle, en font un endroit chaleureux et plein de cachet.

Muni de plusieurs écrans, on y diffuse entre autres les événements sportifs populaires ou même vos émissions favorites ! Choisissez vous-même la musique via le Jukebox. Pour se détendre et se divertir, on peut y jouer au billard, au babyfoot et aux fléchettes. Vous voulez tenter votre chance? On y trouve aussi des machines à sous ! Et parlant de sous, les prix de l’alcool (bière en fût, vin, fort, cocktail) sont vraiment bas.



Situé à proximité de la frontière est du Village, l’endroit offre aussi la possibilité de tenir des événements tels que vos rencontres d’amis, famille, collègues, anniversaire, party ou réception.



Certains d’ailleurs louent déjà parfois la deuxième salle pour donner des ateliers de danse (flamenco). On pourrait même présenter des spectacles. Il suffit de demander, l’équipe pourra vous proposer une formule adaptée aux besoin.

INFOS | Bistro Pub Frontenac, 2532 rue Sainte-Catherine Est, Montréal

T. (514) 527-2532