Archives gaies du Québec, une dernière exposition soulignant les 40 ans de l’organisme

Du samedi 9 décembre au samedi 6 avril, on aura l’occasion de passer au local des Archives gaies du Québec (AGQ) pour une toute nouvelle exposition plutôt inusitée d’ailleurs, intitulée tout simplement FAG QC (pour Fonds des Archives gaies du Québec).



On fait référence ici, également, au fait que le mot « fag » (diminutif de « faggot ») signifiait « fif » jusqu’à encore tout récemment. Mais de quoi s’agit-il au juste et pourquoi est-ce inusité dans un sens ? Parce qu’on a demandé à des gens de choisir un objet qui représente pour eux la mission des AGQ depuis ses tout débuts, donc depuis 40 ans maintenant.

« Le concept de cette exposition est fort simple en fin de compte : il s’agit de 40 objets choisis par 40 personnes pour les 40 ans des AGQ », de résumer très succinctement Simone Beaudry-Pilotte qui est archiviste et commissaire de l’exposition. Une photo datée de 1912 montrant sept hommes déguisés en femmes (photo du Centre Frontenac de Sainte-Catherine), le scrapbook de Guilda, un chandail d’un bar gai de Hull (qui n’existe plus aujourd’hui, bien sûr), le scénario du film Il était une fois dans l’Est d’André Brassard et de Michel Tremblay, « le certificat de mariage des militants Michael Hendricks et René LeBoeuf, entre autres, ne sont que quelques items que l’on pourra voir », indique pour sa part Mark Andrew Hamilton, l’autre commissaire de l’exposition. « Il y aura vraiment de tout, poursuit Simone Beaudry-Pilotte. Des bannières, des épinglettes, des affiches, des périodiques, des photos, etc. […] couvrant plusieurs périodes allant jusqu’à aujourd’hui, mais qui représentent bien tout ce que les Archives possèdent dans les fonds accumulés au fil des ans. […]. » «Il y aura vraiment une grande variété d’objets dans ce que les gens ont choisi ici, je suis moi-même surpris qu’il y ait autant de diversité. […] », renchérit Mark Andrew Hamilton.

Mais qui sont ces personnes-là ? « Il y a des gens proches des Archives, soit des membres du conseil d’administration, des chercheurs, des bénévoles passés ou présents, des gens qui ont travaillé sur des projets, etc., qui ont été invités à sélectionner un artefact et qui nous expliquent en un court texte ce que cet objet représente », dit Pierre Pilotte, le coordonnateur des Archives. On retrouvera aussi des donateurs, des partenaires de longue date, etc. « On cherchait un moyen de souligner les 40 ans des Archives par quelque chose de totalement différent de ce qu’on a fait cette année et on pensait que ce concept était intéressant dans le sens que ce sont réellement les gens qui se sont promenés à travers

les Archives pour effectuer leur choix selon leurs goûts propres et leurs affinités »,

ajoute Pierre Pilotte.

INFOS | L’exposition aura lieu du 9 décembre au 6 avril, du mercredi au samedi,

de 13 h à 17 h aux bureaux des AGQ : 1000, rue Atateken, bureau 201-A, Montréal.

Tél. 514-287-9987 ou [email protected]

https://www.agq.qc.ca