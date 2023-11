Des Rendez-vous de la drag qui rendent heureux les organisateurs

Les Rendez-vous de la drag qui se sont déroulés au Palais des congrès, les 28 et 29 octobre dernier, n’ont peut-être pas connus le succès escompté, mais pour une toute première au Canada, c’est déjà presque un «miracle» que cela a vu le jour à Montréal.



«Toute l’équipe est très heureuse de l’accueil des gens, du public, de l’ambiance joyeuse et festive, on sentait que tout le monde était content, que toutes les drags étaient aimaient être là ensemble», de dire Michel Dorion, l’un des principaux organisateurs de l’événement.

Lulu Shade est ses amies au Rendez-vous de la Drag.

Rappelons qu’en tout, presque une centaine de drags queens, kings et créatures avaient tenus des kiosques, vendus de la marchandise et monté sur scène pour diverses performances et pour deux grands spectacles, y compris le Gala des drags qui n’avait pas eu lieu depuis la pandémie. On y apercevait, entre autres, Lolita Banana de Drag Mexique, Ra’jah O’Hara de RuPaul’s Drag Race, ou encore Drag Couenne, la gagnante de Drag Race Belgique en plus d’une multitude de drags du Québec (Rita Baga, Miss Butterfly, Sally-D, Crystal Starz, RV Métal et Rock Bière, etc.).

RV Métal & Rock Bière. Ra’Ja O’Hara en visite dans le kiosque de Prudence. Dans le kiosque de la belle Kiara.

«On voulait créer un événement automnal pour attirer les touristes LGBTQ+ à Montréal. Bien sûr qu’on aurait aimé avoir plus de visiteurs, mais c’était une première. On apprend, on va bonifier une future édition. Ce n’était pas facile parce qu’on travaillait tous bénévolement. Côté monétaire, c’est sûr que c’est un peu décevant parce qu’on a mis sur pied l’événement sans grandes subventions. Mais nous sommes confiants pour l’avenir.»

Une des critiques de plusieurs portait sur les dates, en octobre, pourquoi ne pas le faire en été, par exemple ? «L’été, il y a déjà un trop grande offre de festivals et d’événements, continue Michel Dorion. On ne voulait pas non plus empiéter sur Fierté Montréal par exemple. Et l’été est la période la plus occupée pour les drags qui font des spectacles dans des festivals, lors de partys, d’événements, etc. On ne voulait pas faire compétition à d’autres événements. En octobre les activités sont plus rares, d’où l’idée de tenir un tel salon des drags en octobre. On aimerait aussi qu’il y ait plus d’événements associés dans le Village, pour qu’il y ait plus d’ambiance.»

Absolutly not par Rita Baga. L’univers tout en couleur de Miss Butterfly.

La question alors est : y aura-t-il une suite, une deuxième édition ? «C’est bien sûr qu’on songe à l’année prochaine, on doit continuer d’évaluer cette première, de se rencontrer toute l’équipe pour voir comment on va s’ajuster… C’est tout ce que je peux dire pour l’instant», de terminer Michel Dorion.

INFOS | https://www.rendezvousdeladrag.ca