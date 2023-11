Il y a du nouveau au bar Normandie !

Oui, les machines vidéopokers ont laissé leur place à des banquettes confortables et à un mur végétalisé qui donne un tout autre aspect à l’endroit qui avait déjà bénéficié de plusieurs rénovations depuis quelques années.

« Cela fait plus de place pour la clientèle et le karaoké, il faut vraiment venir voir le mur végétalisé », explique Pascal Lefebvre, le propriétaire du Normandie. Il ne faut pas manquer le souper de Noël des clients, le dimanche 17 décembre, dès 17 h. Mais on vous le dit, achetez vos billets à l’avance puisque cet événement est normalement très couru par la clientèle qui aime s’y retrouver pour ce moment unique de l’année.

Le 31 décembre, pour saluer l’année 2024, l’entrée sera gratuite au Normandie. Le décompte vous attend, de même qu’un karaoké spécial avec l’animatrice Manon Vendette, qui est une véritable vedette du karaoké. « Il y a toujours une très belle ambiance le 31 décembre pour ce karaoké », souligne Pascal Lefebvre. À noter que le bar est maintenant ouvert tous les jours de 14 h à 3 h.

INFOS | Le Normandie, 1295, rue Atateken, Montréal. Tél. 514-303-4013

https://www.taverne-normandie.ca