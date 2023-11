Party District, prendre un bain de foule au party Frosty pour se réchauffer !

Toute bonne chose a une fin, paraît-il, alors rassemblez toutes vos énergies malgré le froid hivernal et habillez-vous de vos tenues les plus sexy pour ce dernier party de l’année qu’est le District : FROSTY ! Le vendredi 29 décembre, de 22 h à 6 h, il faudra vous rendre au Bain Mathieu pour vous déhancher sur la musique énergique des DJ de réputation mondiale que sont Ben Bakson (Allemagne/Suisse), le DJ résident des réputés partys XLSior de Mykonos, et Las Bibas from Vizcaya (Brésil), le sensationnel DJ producteur, chanteur, performeur et surtout drag. Mais procurez-vous les billets le plus rapidement possible puisqu’à la prévente, le 9 novembre dernier, ceux-ci se sont envolés en moins de 12 heures ! Même si ce sera frosty à l’extérieur, ce sera très hot à l’intérieur !



District Events nous avait offert non pas un, mais bien deux événements lors du long week-end de l’Action de grâce : d’abord le samedi 7 octobre, on présentait le party RISE, avec les DJ Paskal Daze et GSP, au Bain Mathieu, suivi du dimanche 8 octobre pour le Party RITUAL dans la salle Le Balcon (église Saint-James) avec les DJ B’Ugo et Karsten Sollors.

« Ce week-end-là s’est très bien déroulé, tous les billets se sont vendus, de dire Pascal Lefebvre, l’organisateur principal des Partys District. Les gens étaient très contents de la nouvelle configuration au Bain Mathieu, où le DJ est vraiment dans l’espace du bain et donc très proche de la foule. On refera la même chose pour ce party de fin d’année puisque cela avait été bien apprécié. »

Bien sûr, il y aura un décor de circonstance de fin d’année. Ce party FROSTY fait partie des activités du Bain Mathieu qui accueillera aussi d’autres événements pour souligner la fin de 2023 et le début de 2024. Le DJ Ben Bakson (Ben Dingenskirchen), qui est né en Allemagne du Sud, a fait de Zurich (Suisse) sa demeure depuis plusieurs années maintenant. Après des études universitaires en économie, il travaille au sein de plusieurs compagnies internationales en marketing et aux ventes, mais voilà que Ben Bakson tombe amoureux fou de la musique ! Ses origines allemandes et slovènes font de lui un homme bien organisé, mais aussi quelqu’un qui mord dans la vie à pleines dents ! Dans sa jeune vingtaine, Ben commence à sortir dans les clubs et les partys, c’est là qu’il découvre la musique, les sons, etc., il devient subjugué à un tel point qu’il se dit : pourquoi ne pas créer ma propre musique ? C’est là qu’il devient DJ en 2016 et débute une carrière de DJ/producteur.

Ben Bakson met autant d’énergie au gym — d’où son corps sculpté comme un dieu grec — que dans sa musique et ses apparitions dans les partys autour du globe. Ben est reconnu pour un son house vocal énergique et tribal très prononcé. Avant d’arriver à Montréal pour ce District : FROSTY, Bakson a effectué des arrêts à Bogota, Palm Springs, Porto Rico, Guadalajara, Atlanta ou encore Dallas. « Ben Bakson est déjà venu à Montréal pour un de nos partys. C’est lui qui fera l’ouverture de 22 h à 1 h 30. Les gens l’aiment beaucoup et il est très sexy », indique avec un large sourire Pascal Lefebvre. Ensuite, de 1 h 30 à 6 h du matin, vous serez emporté.e.s par les rythmes plus tropicaux de Las Bibas From Vizcaya ! « C’est la première fois qu’elle visite un événement de Montréal, poursuit Pascal Lefebvre. Elle a souvent […] joué à Toronto durant la Fierté. C’est son côté drag qui attire les foules et particulièrement les jeunes qui sont de grands fans des drags ! »

La première et la plus célèbre des icônes brésiliennes, Las Bibas de Vizcaya, performe à titre d’artiste drag et de DJ Old School, avec plus de trois décennies d’expérience dans la production de musique électronique ! Eh oui ! Même si cette drag a l’air jeune, en réalité, elle a commencé à jouer dans les années 1980 avec du vinyle ! Sa musique est un mélange d’électronique, de house, afro, tribal et house progressif. Elle est déjà très en demande lorsqu’elle est invitée à jouer aux fameux clubs brésiliens The Week Brazil (Sao Paolo et Rio de Janeiro). S’enchaînent pour Las Bibas des performances lors de différents événements LGBTQ+ et de la Fierté un peu partout dans le monde. De Bangkok à Montréal en passant par Guatemala City, Las Bibas parcourt le monde et enchante chaque fois un peu plus son public.



Un party dans le Sud

Si vous comptez aller vous prélasser sur les plages de Puerto Vallarta cet hiver, assurez-vous d’y aller au bon moment ! District Events se déplacera à Puerto Vallarta pour un party exceptionnel, au Mantamar Beach Club, sur le bord de la plage, le 9 février prochain. Quoi demander de mieux ? De beaux gars, une température chaude, du soleil, des palmiers et la mer, c’est ce que vous propose ce party-là. « On invite les gens à nous suivre pour cet événement, ce sera une belle escapade de l’hiver pour ceux qui veulent échapper au froid et faire un beau party, souligne Pascal Lefebvre. Il y aura un DJ de Montréal sur place. Les DJ sont encore à confirmer, mais ce sera un bel événement. Apportez vos maillots sexy. Les détails seront révélés sous peu. »

Puis, si on regarde plus loin vers 2024, le prochain party District se tiendra le 30 mars, pour le samedi de Pâques, avec un événement Locker Room au Bain Mathieu. On vous invite ici à suivre la thématique sportive. En attendant, préparez-vous pour le FROSTY qui arrive à grands pas. « La thématique de ce party est le blanc et l’argenté, on demande aux gens de revêtir des tenues en blanc et argent pour l’occasion, mais toujours dans une optique sexy », indique le porte-parole de District Events, Pascal Lefebvre.

INFOS | Le 29 décembre 2023. Au Bain Mathieu, 2915, rue Ontario Est, Montréal

