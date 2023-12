Pleins phares sur Honda

On connaît la marque depuis des décennies, elle est un emblème du savoir-faire japonais en matière automobile. On ne sait peut-être pas que la marque a commencé par produire entre autres des bicyclettes sur lesquelles étaient greffés des générateurs, puis des motos avant de dévoiler sa première voiture en 1963, équipée de moteurs de motos. Depuis, le constructeur s’est diversifié, puisque Honda construit encore des motos, mais aussi des avions, des moteurs de bateaux et d’équipements de jardinage et de bricolage.

Un modèle de voiture fera connaître et reconnaître le constructeur sur la planète : la Honda Civic. Minuscule voiture à naissance en 1972, mais au cours des décennies suivantes, la Civic, qui gagnera en grosseur, gagnera aussi en popularité, atteignant rapidement la tête des ventes, tous modèles de cette catégorie confondus. Ce qui retient l’attention du public, outre le look inspirant et le prix abordable de la Civic, c’est la qualité de sa construction et sa fiabilité. Son succès ne se démentira plus au fil des générations et 50 ans après ses premiers tours de roue, la Civic reste encore le choix privilégié des consommateur.trice.s quand il s’agit de choisir une berline compacte.



Pour Daniel Beaulieu, conseiller aux ventes pour le garage Honda-Sorel-Tracy, ce succès tient à plusieurs facteurs. « Honda a toujours été reconnu pour la qualité de construction de ses véhicules et surtout pour leur fiabilité, avance Daniel Beaulieu, et la marque se situe toujours en haut des classements des meilleurs constructeurs. Pour la Civic, il y a bien sûr sa réputation qui joue beaucoup, de nombreuses personnes sont restées fidèles au modèle au fil du temps, mais aussi parce que la Civic a toujours eu la réputation d’avoir une approche un peu plus sportive en conduite que la concurrence. D’ailleurs, c’est la Civic Sport qui se vend le mieux. »



La Civic a d’ailleurs été considérée comme le meilleur achat 2023 pour sa catégorie par le Guide de l’auto et se classe seconde dans le total des berlines compactes au Canada en 2022.



Si Honda semble avoir pris du retard sur la production de modèles hybrides et électriques comparativement à la concurrence, un changement apparaîtrait pour 2024, selon Daniel Beaulieu : « La Civic hybride arrive bientôt sur nos routes et je pense que dans les années qui suivent Honda jouera sa carte dans la production de voitures électriques. Peut-être [le constructeur] attendait-il d’avoir des véhicules très fiables avec cette nouvelle technologie qui, on le voit, peut causer quelques problèmes à d’autres constructeurs, mais le virage électrique s’annonce. »



Autre véhicule qui rencontre un grand succès sur nos routes pour le constructeur japonais, le VUS multisegments compact, CR-V. En 2023, la sixième génération du CR-V est arrivée, dont une version hybride, deux ou quatre roues motrices. Selon Daniel Beaulieu, ce véhicule attire les petites familles qui veulent un véhicule pour tous les jours. « Ce sont généralement des gens qui recherchent bien évidemment un véhicule performant, mais offrant le maximum d’espace, surtout quand ils ont des enfants.

L’accès à la banquette arrière est très facile grâce au grand angle d’ouverture des portières, mais aussi un espace cargo très intéressant. » Là encore, le choix est souvent motivé par la qualité de fabrication et la fiabilité de la marque, ce qui permet de conserver le véhicule pendant plusieurs années, ou encore pour sa bonne valeur de revente. Certes le véhicule est imposant, une caractéristique à prendre en compte lors d’une conduite urbaine.



Honda est, parmi les constructeurs, celui qui a le moins souffert de la pandémie et du délai de livraison des véhicules qui a frappé d’autres marques. Comme le souligne Daniel Beaulieu, une des raisons tient au fait que Honda possède une usine à Alliston en Ontario, qui produit environ 60 % des Civic vendues au Canada. L’usine produit aussi le CR-V hybride.



Honda Civic : de 26 285 $ à 50 050 $ pour la Type R

Honda CR-V 2023 de 32 240 $ à 48 890 $



Le constructeur propose une large gamme qui couvre les besoins de la plupart des gens. Entre autres, il est bon de rappeler que la berline Accord, qui se situe dans un segment plus traditionnel, a été classée première de sa catégorie pour le Guide de l’auto 2024. L’Accord se décline en trois modèles, dont deux hybrides. De plus, le constructeur se voit souvent récompensé pour la qualité de ses produits par la presse automobile internationale.



Alors, choisir une Honda comme prochain véhicule, pourquoi pas ?

INFOS | https://www.hondasoreltracy.com