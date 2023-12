Le poil a toujours joué un rôle fondamental dans l’esthétique humaine, que ce soit pour le mettre en scène ou pour l’invisibiliser.

En 2023, le Musée des arts décoratifs de Paris y a consacré une exposition ainsi qu’un magnifique ouvrage. Des cheveux et des poils présente la place de ces deux éléments dans la culture occidentale, au cœur de la mode et de la représentation du corps. Pendant longtemps, le poil excessif ou hirsute était associé à la bête, voire au diable, et on a donc tout tenté pour le dompter afin de lui donner une apparence acceptable.

Du Moyen Âge jusqu’à nos jours, et à travers 290 magnifiques illustrations, le catalogue d’exposition aborde les thèmes de la coiffure (cheveux peignés, coupés, ornés, perruques, postiches, calvitie, coloration) ainsi que ceux de la pilosité faciale (visages imberbes, barbes, moustaches, sourcils) et corporelle (torse, jambes, pubis, aisselles, épilation). Sont également abordés des thèmes plus inusités comme l’utilisation de cheveux pour réaliser des bijoux, leur emploi dans la haute couture ainsi que le phénomène des superstars de la coiffure.

INFOS | Des cheveux et des poils : catalogue d’exposition / Denis Bruna.

Paris : Musée des arts décoratifs, 2023, 288 p.