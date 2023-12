De la techno pour tous!

La table tournante Technics SL-1200MK7

Édition 50e anniversaire de cette platine développée avec l’idée d’une performance audio supérieure en tête. Avec le bras en suspension à cardan et les isolateurs qui absorbent les vibrations, c’est le cadeau idéal pour les amateurs et amatrices de vinyles qui apprécient un son de grande qualité, ou pour le ou la DJ qui sommeille en chacun de nous. Grâce à son assemblage fait à la main, son design noir et argent, à la fois classique et élégant, s’agence parfaitement avec tout système sonore maison.

LÅNESPELARE

Cet anneau lumineux d’IKEA avec support téléphone est un indispensable pour ceux et celles qui veulent publier du contenu sur Internet sans devoir débourser des fortunes. Il est doté d’un anneau lumineux DEL et un support de téléphone stable que vous pouvez orienter et régler comme vous le souhaitez pour réaliser une vidéo ou prendre une photo de qualité.

Un haut-parleur type tourelle sans fil

Le haut-parleur TOTEM Kin Play Tower est ce qu’il vous faut pour un son extraordinaire. Avec ses nombreuses entrées analogiques et numériques, vous serez en mesure de connecter tous vos appareils facilement, du téléviseur à la console de jeux. La technologie Bluetooth 5.0 permet une diffusion de qualité supérieure du son et ce, à plus d’un dispositif à la fois. Centre Hi-Fi autour de 2250$

Baldur’s Gate III

Baldur’s Gate III est un jeu vidéo de rôle développé par Larian Studios, sorti cet été sur Microsoft Windows. Comme ses prédécesseurs Baldur’s Gate et Baldur’s Gate II: Shadows of Amn, il se déroule dans l’univers de fiction médiéval-fantastique des Royaumes oubliés, un décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. L’action est cependant affichée dans un univers en trois dimensions avec une caméra lointaine. A Baldur’s Gate III a reçu un accueil extrêmement favorable depuis sa sortie. L’intrigue du jeu se déroule un siècle après les événements des deux premiers jeu et reprend l’univers des Royaumes oubliés et place chaque personne dans la peau d’un avatar capturé par des Illithids (Flagelleur mental), créatures maléfiques qui lui insèrent de force un parasite mental dont le personnage devra tenter de se libérer2. En cours de route, l’avatar rencontre des personnages qu’il est possible de recruter et de faire combattre à ses côtés. Plusieurs des personnages du jeu sont LGBTQ+ et le personnage choisi par la personne qui joue peut être un homme, une femme, une personne non binaire, et leurs intérêts sexuels peuvent être définis séparément de leur genre. De plus, il est possible de développer des relations avec n’importe quel des personnages du jeu.

SPIDER-MAN 2

Blockbuster incontournable du moment, Marvel’s Spider-Man 2 séduira les adeptes par le dynamisme de son interface de jeu qui enchaîne les phases aériennes réussies (comme le delta-voile), les combats contre toutes sortes de méchants, les missions principales et secondaires pour libérer des quartiers de la ville… On y retrouve tout ce dont les fans de l’homme-araignée raffolent : de l’action, une intrigue vraiment réussie, des super-héros charismatiques, un côté épique… Les inconditionnel.le.s de la première heure apprécieront aussi les nombreux clins d’œil et cet humour propre à la saga. Heureux et heureuses propriétaires de PS5, à vos manettes !