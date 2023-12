Pour le corps et l’esprit

Bougies, de fragrances et d’éléments déco Party Lite pour égayer la maison

Remplissez la saison d’étincelles sophistiquées grâce aux senteurs hivernales telles que flanelle douillette et whisky corsé, feu de bois et houx verts, ou cacao à la crème fouettée et au cachemire doux, assorties à d’élégants accessoires décoratifs pour tous les styles.

Avec les pots à bougie Rugged Spirit, laissez-vous revigorer par des senteurs inspirées par la nature sauvage, Tamboti Woods (G1071020), Leather Musk (G1072024), Sea Salt & Sage (G1072029). Entourez-vous d’une enivrante fragrance masculine. Recréez l’ambiance d’un feu de cheminée dans n’importe quelle pièce grâce aux bougies faites de cire naturelle, à la mèche qui crépite et aux arômes boisés.

Lampe-tempête Opaline Mosaic (P93762)

Porte-bougie à réchaud Opaline Mosaic (P93765)

Duo de porte-bougies à réchaud Nutcracker (P93728)

Duo de porte-bougies Origami Deer (P93730)

Pot à bougie GloLite by PartyLite® Iced Snowberries™ (L36123)

INFOS |https://www.Partylite.ca/ginettetaillefer

Contactez Ginette Taillefer au 450-628-8350 ou par courriel [email protected]

Camellia Sinensis Mélange Nuit étoilée

Ce mélange unique de thé, d’épices, de chocolat, de fruits rouges et d’une touche de menthe a été soigneusement conçu par notre équipe. L’infusion accompagnera à merveille tant vos moments festifs que vos pauses réconfortantes. Offert dans un joli sac parsemé d’étoiles et dont l’illustration représente un moment serein dans une forêt enneigée, il est assurément propice aux douces confidences ! Prix de détail : 12 $ https://www.camellia-sinensis.com.

Ensemble de dégustation Camellia Sinensis

Ce nouvel ensemble découverte comprend du thé vert, du thé Wulong et du thé noir. Cet assortiment-dégustation propose un voyage tout en saveurs à travers 3 thés issus des plus grands terroirs. Spécialement sélectionné par l’équipe de dégustateurs de la compagnie québécoise Camellia Sinensis, il représente une façon unique d’explorer et de cerner ses préférences. Présenté dans un emballage sobre et élégant, il est idéal pour ceux et celles qui souhaitent offrir différentes expériences à leurs papilles ! Prix de détail : 25 $

L’aromathérapie par Lotus Aroma

Vous pouvez également faire découvrir les bienfaits de l’aromathérapie à un être cher grâce au trio d’huiles essentielles de Lotus Aroma, l’entreprise québécoise de soins de beauté naturels et d’huiles essentielles Disponible chez Holt Renfrew à 44$

Proraso… un cadeau pour votre peau

Ce Noël, faites-vous plaisir ou gâtez un homme qui vous tient à cœur avec l’un des coffrets de soins pour le rasage et l’entretien de la barbe de Proraso. Offerts dans des boîtes élégantes, ils contiennent tous les essentiels pour afficher son visage sous son meilleur jour ! Formulés à partir de menthol et d’eucalyptus pour permettre une hydratation optimale de la peau, les produits du coffret baume et crème à raser pour les peaux sensibles offrent parfum frais et tonifiant procurant un effet rafraîchissant après chaque rasage. Ces coffrets cadeaux sont disponibles chez Pharmaprix à environ 20$. Aussi disponibles des coffrets Wood & Spice, Cypress & Vetyver ou pour peaux sensible

Hangar South pour diminuer le stress

Basée en Estrie, la nouvelle entreprise Hangar South, fondée par Michaël Giroux-Cassivi, propose divers produits qui ont tous une vocation commune : diminuer le stress. Que ce soit via la méditation, le yoga et les créations olfactives, les produits Hangar South procurent des alternatives saines et novatrices pour apaiser les moments anxieux. L’offre passe par des coussins de méditation bifonctionnels, pouvant être utilisés comme bloc de yoga souple ainsi qu’en traversin ou par trois odeurs — Feuilles, racines et écorces, inspirées d’une marche en forêt. Ces créations sont déclinées en parfums méditatifs, en huiles essentielles, bougies et en mélanges purs pour diffuseurs. Des produits fièrement créés et fabriqués à la main au Québec, à partir de matières recyclables, biologiques et naturelles. Toutes les créations de l’entreprise sont disponibles au https://www.hangarsouth.com.

Eau de bouche concentrée

Découvrez l’efficacité du bain de bouche Marvis à formule concentrée, une solution sans alcool pour une meilleure expérience bucco-dentaire. Il est formulé à partir de véritables extraits de menthe, d’herbes et d’épices. La présence de xylitol, un extrait naturel d’écorce et de bouleau, adoucit la solution et renforce la sensation de fraîcheur. L’extrait de propolis, connu pour ses propriétés antibactériennes, renforce l’hygiène dentaire. Prix : 23$ pour 120 ml. Les produits Marvis sont disponibles chez Holt Renfrew .

Marvis… un cadeau pour votre bouche

Marvis, la marque de luxe dentaire, propose deux idées de cadeaux parfaites pour tous les sourires: l’ensemble-cadeau sept saveurs et l’eau de bouche concentrées! Le premier est parfait pour découvrir et changer de saveur chaque jour de la semaine, et le second pour renforcer l’hygiène dentaire et atteindre une meilleure expérience bucco-dentaire! Disponible chez Holt Renfrew à 36 $ Prix : 36$

Coffret de rasage découverte Well Kept

Kit de rasage de luxe. L’entreprise Well Kept limite son utilisation de plastique, créant ainsi des produits plus responsables. L’ensemble comprend un manche en laiton, 20 lames en acier inoxydable, de l’huile à rasage et du savon à rasage. En vente chez Simons – 125$

STELLAIRE et autres effluves québécoises

Découvrez aussi la nouvelle eau de parfum unisexe STELLAIRE, aux effluves d’épinette bleue et d’agrumes, une création du réalisateur et parfumeur Dominic Goyer en collaboration avec l’autrice et comédienne Gabrielle Boulianne-Tremblay. En plus de STELLAIRE, Hangar South offre trois autres nouvelles créations olfactives : PARASOL, TERRITOIRE et M. Des produits fièrement créés et fabriqués à la main au Québec. Toutes les créations de l’entreprise sont disponibles au https://www.hangarsouth.com.