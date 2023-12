CLASSIC, DOMAINE TARIQUET

IGP CÔTES DE GASCOGNE (FRANCE) 2022

CODE SAQ : 521518 • 13,95 $

Même avec sa nouvelle et jolie étiquette, ce vin d’assemblage blanc porte bien son nom et demeure un choix judicieux pour se faire plaisir à l’apéro ou à table. C’est un vin savoureux, vif et bien sec, qui finit avec une belle longueur et une agréable amertume. Il nous propose des notes herbacées, de zeste d’agrumes, et une sensation minérale. Avec son petit 11 % d’alcool, il est parfait pour savourer les fameuses huîtres des mois en « -bre », et ainsi commencer en beauté un repas entre ami.e.s.