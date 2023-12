Des calendriers pour bien débuter l’année

Le photographe Dom Trudeau et son Calendrier sexy

Non, vous ne pourrez pas assister au lancement de ce calendrier des plus suaves — avec des gars qui y sont en vedette — puisqu’il a déjà eu lieu le dimanche 5 novembre dernier au bar Stud. Mais il est toujours temps de vous rattraper en vous le procurant par le site Web. Et c’est aussi pour une bonne cause puisque les profits des ventes seront versés cette année à Fierté littéraire ! Oui, le photographe, concepteur et metteur en scène Dominick « Dom » Trudeau nous offre une fois de plus un calendrier avec des hommes bien de chez nous. « En tout, il y a 28 gars sexy de tous genres, de tous âges ; le plus jeune n’a que 20 ans et le plus vieux est âgé de 78 ans […] Il y a au moins deux hommes par mois. C’est un calendrier qui célèbre les diversités corporelles masculines », dit de manière espiègle Dominick Trudeau.

Certains sont plus minces, d’autres plus potelés, certains arborent des tatouages pendant que d’autres nous montrent leurs muscles, les gars poilus plairont à plusieurs pendant que les imberbes feront l’affaire d’autres hommes… Oui, il y en a pour tous les goûts ! Et c’est bien ainsi. Mais qu’est-ce qui fait que, de n’importe quelle allure, ces hommes ont l’air bien sexy ? « Je crois que c’est une question de confiance, dit tout simplement Dominick Trudeau. On fait des photos ensemble, je leur propose des choses et eux aussi et les gens paraissent sexy […]. » Probablement que le fait qu’il n’y a pas de préjugés ou d’idées préconçues quant à la diversité des corps joue ici un grand rôle. « Cela fait sept ans déjà que je fais un calendrier. Au tout début, c’était pour faire plaisir aux clients. J’en faisais imprimer une quarantaine.

C’était pour le plaisir, puis cela s’est orienté vers une vente pour une cause. C’est la 3e année que j’en fais imprimer environ 200, donc le tirage est plus important maintenant », explique-t-il. Les deux dernières années, les profits récoltés étaient attribués à la Maison Plein Cœur, mais cette année c’est différent. « Je voyais sur les réseaux sociaux les “posts” de Denis-Martin Chabot concernant le peu de financement envers Fierté littéraire et je me suis dit : pourquoi ne pas leur redonner cette année ? Je viens ainsi mélanger ici mes deux passions que sont la littérature et la photo d’hommes. C’est pour cela que ce calendrier est inspiré de la littérature, de mes lectures queers, des souvenirs de certains livres ou des lectures […] [d]es hommes qui sont photographiés. Parfois, je souligne même ce qui m’a inspiré dans le calendrier », d’ajouter Dominick Trudeau.

On voit d’ailleurs une photo de Denis-Martin Chabot avec la mention « Le petit galopin de nos corps », qui est une œuvre de l’auteur Yves Navarre. « C’était l’inspiration du moment », de souligner « Dom » Trudeau. Ces hommes sont d’ailleurs souvent photographiés en train de lire un bouquin, une BD, une revue, etc. Fierté littéraire est un festival qui célèbre chaque année la littérature queer, ses auteurs, ses autrices et autaires, par plusieurs événements. Il a été fondé par Denis-Martin Chabot.

INFOS | http://encoredesidees.com

Bien que l’aspect essentiel des calendriers se soit manifestement estompé depuis l’omniprésence des téléphones portables, il n’en demeure pas moins que ces derniers conservent une certaine popularité. C’est cependant maintenant plus souvent à titre d’objet d’art ludique que l’on peut moduler au fil des mois. En voici trois exemples qui sauront agrémenter votre quotidien !

ALBRON | Albron est un artiste français reconnu pour le réalisme de ses créations : des hommes musclés aux yeux remplis de tendresse et de sensualité. Chacun des mois présente une mise en scène qui lui est propre et qui semble croquer sur le vif un moment privilégié entre ses protagonistes. Un peu comme si on surprenait un moment tendre à travers le trou d’une serrure ! Disponible en format imprimé et digital sur la plateforme Etsy.

MICHAEL STOKES | En plus de ses ouvrages de photographies, le photographe Michael Stokes propose un grand calendrier dans lequel on retrouve certains de ses plus beaux clichés. Les photographies sensuelles mettent en scène des hommes massifs souvent présentés dans des contextes rustiques ou bucoliques : environnements sauvages, vestiaire d’un poste de police, cowboy, travailleurs manuels, etc. Disponible sur le site de Michael Stokes : https://michaelstokes.net/collections/all

AGENDA-CALENDRIER 2024 : ANGES OU DÉMONS | Pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable avec un agenda et un calendrier que l’on peut déposer et utiliser à même son bureau plutôt que de simplement l’accrocher au mur ? Chaque semaine s’accompagne d’une photographie qui lui est spécifiquement consacrée. Il se replie aisément et peut donc suivre son propriétaire au fil de ses déplacements et ainsi agrémenter des rendez-vous parfois trop arides. Publié par Hugo Publising et disponible sur plusieurs plateformes.