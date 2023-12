Être beau et chic pour la saison hivernale…

Surchemise Carreautée En Laine

La surchemise est devenue un indispensable de la garde-robe masculine.

Il pourra la porter par-dessus une chemise ou un t-shirt pour le garder

bien au chaud avec style. https://www.rw-co.com

Singlet Look At It

Fondé en 1974, PRIAPE est le légendaire univers de l’érotisme et du fétichisme pour hommes à Montréal. Véritable monument du Village depuis près de 50 ans. Vous y trouverez un large choix d’accessoires. On vous suggère le Singlet Look At It en maille respirante de la plus haute qualité, avec Logo cadenas imprimé au dos. Détails latéraux en similicuir avec passepoil contrasté. Poche cargo côté gauche. Chez Priape autour de 68$

Boutique Évolution

Vêtements sensas, créations maison branchées sur la saison, depuis 1993. Le nec plus ultra du casual chic dans le Village, mode urbaine importée et créations. Pour Noël vous trouverez plein d’accessoires qui comblera votre homme ou vous-même dans la boutique Évolution de prêt à porter pour homme.