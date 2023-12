Pour elle et elles…

LES ROUGES À LÈVRES LELO

Pour de beaux becs rouges entre deux bouchées de bûche, LELO vous invite à découvrir sa gamme de cosmétiques inclusive. LELO croit fermement que la beauté n’a pas de normes uniques. « L’objectif de LELO est de créer des produits qui sont non seulement beaux et innovants, mais qui honorent également la diversité de nos client.e.s », exprime la porte-parole de la marque Amandine Ranson dans un communiqué, réitérant l’engagement de LELO pour l’innovation, l’esthétisme et l’inclusivité. Si la beauté du produit en soi est non négligeable, il en est de même pour la qualité. Mentionnons quelques-uns des ingrédients clés du rouge à lèvres liquide, dont des cires naturelles pour une texture douce et crémeuse, ainsi qu’un substitut de lanoline hydratant et crémeux pour une sensation de douceur, formant un film naturel pour préserver la souplesse et maintenir l’humidité, alors que la résine de silicone offre une tenue durable. Sa combinaison d’ingrédients assure une formulation crémeuse, douce et lisse tout en garantissant une longue tenue. Quant au rouge à lèvres stylo (en bâton), il promet une texture crémeuse avec un mélange spécialement formulé de beurre infusé à base de plantes qui procure des propriétés émollientes et antioxydantes régénérant vos lèvres pour une apparence saine. À noter que les emballages des produits sont tout aussi beaux et pratiques (on apprécie particulièrement que le capuchon du rouge à lèvres en bâton soit aimanté pour éviter qu’il s’ouvre dans votre sacoche !). Les couleurs offertes sont dans une gamme de rouges vibrants et variés pour afficher avec passion votre individualité.

Pour plus d’informations sur les rouges à lèvres et cosmétiques LELO : https://www.lelo.com/fr/lelo-liquid-lipstick

LE LILY 3 DE LELO

Une liste d’idées de cadeaux pour Noël ne serait pas complète sans un détour vers LELO ! Si vous ne connaissez pas encore les produits de la marque européenne, il est temps de vous initier à cette gamme d’accessoires intimes de luxe. Depuis son lancement en 2003, l’entreprise suédoise possède une myriade de jouets sexuels, pour tous les goûts. Et quoi de mieux que le LILY 3 ? Pour la petite histoire, sachez que c’est le LILY qui a lancé la marque LELO il y a de cela 20 ans ! La popularité de ce mini vibromasseur mènera la compagnie à renouveler son jouet emblématique. Doté d’une gamme de modes de vibrations plus vaste que ses prédécesseurs et fabriqué en silicone ultradoux, le LILY 3 promet le septième ciel ! Et ne vous laissez pas tromper par sa petite taille : bien qu’il tienne dans la paume de la main, il saura vous ouvrir la porte du plaisir en toutes circonstances. Sans compter que sa petite taille fait de lui le compagnon de voyage idéal. Et si vous craignez de faire sursauter votre belle-mère en voyant le paquet cadeau sous le sapin, sachez que le jouet vient dans un emballage discret et sophistiqué. Étanche et rechargeable par port USB, LILY 3 est disponible en couleurs variées (violet, lavande, vert polaire). Offert à prix réduit pendant l’année 2023 (40 % de rabais pour célébrer ses 20 ans !) : 119 $

Pour plus d’informations sur le LILY 3 : https://www.lelo.com/fr/lily-3

Pour d’autres produits de marque LELO et leur sélection LGBT+ : https://www.lelo.com/fr/notre-selection-lgbt