Entrevue avec le rameur néozélandais Robbie Manson

Le rameur néo-zélandais Robbie Manson est sorti de sa retraite annoncée en 2020 pour qualifier son pays aux Jeux olympiques de 2024, lui qui avait fait partie de l’équipe nationale aux jeux olympiques de 2012 et 2016. En attendant de savoir s’il représentera la Nouvelle-Zélande à Paris, le Kiwi de 34 ans continuera à s’entraîner, et à publier sur son Only Fan, qu’il a créé afin de se soutenir financièrement.

Pourquoi es-tu sorti de ta retraite? Est-ce par amour de ta discipline?

Robbie Manson : En quelque sorte, oui. C’est aussi de faire partie d’une équipe, d’aller à

l’étranger et de voir mes amis d’autres pays. Je pense que je réalise aussi que je vieillis et que ce n’est pas quelque chose que je vais faire toute ma vie. Aussi, c’est cool d’être bon à quelque chose. Mais, au départ, c’était vraiment pour le plaisir, sans intention d’aller aux championnats mondiaux ou aux Olympiques.

C’est difficile de ne pas se mettre de pression lorsqu’on est un athlète?

Robbie Manson : C’est facile à dire que l’on est juste là pour profiter. Parfois c’est difficile et parfois j’ai à me le rappeler. Je le disais même quand j’étais entraîneur : « tu fais de l’aviron parce que tu aimes ça ». Quand je me suis qualifié pour les Jeux olympiques de 2020 [NDLR avant l’annonce de sa retraite], je n’en profitais clairement pas et je ne voulais pas vraiment être là. C’était tout simplement horrible. Et donc, cette fois, je n’ai pas été aussi bon en termes de résultats mais je me suis quand même qualifié, et j’étais plus heureux et j’en ai beaucoup

profité.

Sens-tu de la pression dans ton sport en lien avec ton homosexualité? En as-tu déjà senti?

Robbie Manson : Je n’ai jamais vraiment ressenti de pression. Je pense que le monde de l’aviron a toujours été ouvert – avec probablement quelques exceptions dont je n’ai pas entendu parler – donc j’ai été très chanceux. J’ai fait mon coming out parce que je voulais partager un peu plus de qui j’étais, en me disant que ça allait peut-être résonner auprès d’autres athlètes ou d’autres jeunes qui veulent devenir athlète. Parce que quand j’étais enfant, je n’avais pas cette personne à prendre comme exemple, et une partie de moi se disait « Je ne serai pas capable d’être accepté. » Je n’ai pas l’impression que je fais quelque chose de spécial, mais si ça peut aider, alors voilà ma raison de partager mon histoire.

Nous sommes chanceux en Nouvelle-Zélande. Cette année, les championnats du monde étaient à Belgrade et c’était pendant la Pride. Je me disais « C’est cool! », mais ensuite j’ai réalisé que c’était plus une manifestation, avec en plus une contre-manifestation anti-gay. Ça m’a fait réaliser que ce n’est pas tout le monde qui est aussi chanceux.

Le lancement de ton OnlyFans a fait couler beaucoup d’encre. T’es-tu inscrit sur cette plateforme uniquement par besoin financier ou aussi par plaisir personnel?

Robbie Manson : C’est pour être capable de soutenir financièrement ma carrière d’athlète. Autrement, je ne le ferais pas. Les athlètes ne sont généralement pas bien financés. D’une part, nous sommes extrêmement chanceux d’être payé pour faire ça a à temps plein, mais, de l’autre, ce que l’on est payé est moins que le salaire minimum en Nouvelle-Zélande.

Donc, avant, je n’avais pas vraiment beaucoup d’argent. Je ne souffrais pas financièrement, mais je n’étais pas capable d’économiser quoi que ce soit – comme pour acheter une maison – et je vivais semaine par semaine. Le Only Fan aide à ce niveau-là. Je ne sais pas à quoi m’attendre pour la suite, mais pour le moment l’effet est notable.

Ça te frustre que tu sois rendu à te créer un OnlyFans pour pouvoir subvenir à tes besoins?

Robbie Manson : Tout cela implique juste tellement d’argent. Parce que nous sommes financés par le gouvernement, et que, naturellement, nous sommes en bas de la liste : il y a du monde beaucoup plus important que nous [à aider]. Les choses sont de même, et certains athlètes ont pu trouver des commandites, mais c’est difficile quand le coût de la vie est si élevé

D’une certaine manière, les personnes qui s’abonnent à mon compte me commanditent et m’aident à naviguer. J’imagine que, en échange, je ne leur donne pas uniquement des photos de moi nues, j’essaie d’être créatif avec tout ça. J’essaie aussi de faire des mises à jour et dire en story qu’est-ce que je fais et où je suis, comme ça les gens peuvent me suivre dans mes aventures.

Est-ce que ça t’agace qu’on mette ton homosexualité de l’avant, notamment dans les médias?

Robbie Manson : Je sens que j’embrasse mon homosexualité. Je sens que c’est quelque chose qui me rend unique. Avec le fait d’être en forme, j’imagine que si je n’étais pas gai je n’aurais pas commencé un OF. Pour moi, c’est positif. Je m’appuie là-dessus, et c’est pour ça que je suis si ouvert là-dessus.»

INFOS | https://www.robbiemanson.kiwi

https://onlyfans.com/robbie_manson

https://www.instagram.com/robbie_manson