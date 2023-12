SAINTES PIERRES DE NALYS CHÂTEAU DE NALYS, AOP

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE (FRANCE) 2020

CODE SAQ : 15182214 • 56,75 $

Le nez de ce Châteauneuf-du-Pape blanc n’est pas le plus expressif de prime abord ; il s’ouvrira davantage au long du repas. La bouche, par contre, est une autre histoire. Wow ! De toute beauté. Les notes de poires sont gourmandes. La texture caressante et veloutée et la sensation minérale

viennent conclure une première gorgée qui ne pourra absolument pas être orpheline. Quel délicieux nectar. Il est encore jeune, mais ce superbe vin est déjà agréable. Les prochaines années le feront certainement resplendir davantage, mais si vous ne pouvez attendre, vous ne serez pas déçu.e.s.