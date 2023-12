2024, année olympique, année du Dragon et année du 40e anniversaire de FUGUES

40 ans de Fugues et aussi…

Fondé en avril 1984, Fugues soulignera son 40e anniversaire en 2024 de diverses manières, et ce, à travers son contenu, des dossiers spéciaux, des partenariats d’événements et le lancement, au printemps, de sa première application pour téléphones intelligents.

Journées communautaires Fierté Montréal 2023 – Photo Serge Blais

Le Village : 50e anniversaire de la présence d’établissements et le 40e anniversaire

de la consolidation de ce quartier gai, comme le Village de Montréal

Rappelons que dès le milieu des années 1970, il existait déjà plusieurs lieux homosexuels à Montréal. Quelques tavernes et cabarets, plus ou moins officiellement gais, prenaient place dans un petit secteur de l’Ouest anglophone de Montréal, connu comme le Red Light des rues Stanley et Peel. Cela dit, les contraintes législatives, les interventions policières et les réprobations morales et sociales à l’égard de l’homosexualité constituaient le quotidien de ces lieux, de leur personnel et de la clientèle. Mais les années 1980 ont bouleversé rapidement la donne. Dès 1984, le Village rassemble la moitié des commerces gays de Montréal, contre seulement 15 % cinq ans plus tôt (et moins de 5%, 10 ans plus tôt). Le Red Light de l’Ouest, secteur-phare de la vie gaie locale depuis les années 1960, s’efface du paysage comme pôle principal, en quelques années.

Facade du Bud’s

Certains croient que la descente de police au Bud’s en juin 1984 a accéléré ce déplacement vers l’est. Mais ce déplacement n’est pas, à proprement parler, un déménagement : les lieux de l’Ouest ferment un à un et de nouveaux lieux ouvrent dans le Village. La « nouveauté » ne concerne pas seulement la localisation, mais aussi le type de lieux gais qui apparaissent dans ce secteur. Une spécificité du Village est de regrouper très tôt des lieux commerçants diversifiés. Au Red Light des bars nocturnes et des cabarets succède un Village plus diversifié, où l’on trouve des commerces et des services gais autres que les secteurs traditionnels de la nuit.

50e de Priape

En plus de l’anniversaire de Fugues, Priape aussi célébrera un anniversaire important en 2024, soit son 50e. Et comme cette boutique fut l’un des premiers établissements (avec Cuir Plus, le bar 1060 et la Boite en Haut ont ouvert peu de temps après), on peut dire d’une certaine manière que 2024, marquera le 50e anniversaire de l’émergence d’un nouveau pôle commercial, communautaire et social LGBTQ+ (qu’on nommera plus tard le Village, soit vers 1983-84) à Montréal.

Montréal 2024 Championnats du monde de patinage artistique

Pour la deuxième fois de leur histoire, les Championnats du monde de patinage artistique se tiendront à Montréal. Événement tenu annuellement à divers endroits dans le monde, les Championnats du monde de patinage artistique attirent plus de 300 millions de téléspectateurs à l’échelle internationale et mettent en vedette 200 des meilleurs athlètes de 50 pays dans quatre disciplines : hommes, femmes, patinage en couple et danse sur glace. Les Championnats du monde de 2024 marqueront la onzième fois que le Canada accueille ces Championnats et la deuxième fois que Montréal les accueille, la dernière fois en 1932, année qui était aussi la toute première fois que le Canada présentait l’événement.