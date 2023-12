Sans rendez-vous, saison 3: un humour à la fois tendre et jouissif!

Après deux saisons qui ont marqué de manière indélébile le cœur et les zygomatiques du public, Sans rendez-vous vient tirer sa révérence en conservant un ton toujours aussi irrévérencieux, tout en demeurant profondément intelligent et touchant !



La série nous fait suivre les démêlés des employés de la clinique de santé sexuelle Lafontaine qui, malgré un grand professionnalisme dans la gestion de leur clientèle, donnent raison à l’adage du cordonnier mal chaussé. En effet, chacun se perd dans le tourbillon de ses problèmes, de ses lubies ou de ses fantasmes. Après avoir découvert l’identité de son père biologique, Sarah (excellente Magalie Lépine-Blondeau) doit se résoudre à constater le fossé titanesque entre l’image que l’on se fait d’une figure paternelle et la réalité. À nouveau en couple avec sa copine, Maude (Mylène Mackay), tout semble enfin aller pour le mieux jusqu’à ce que cette dernière lui pose un ultimatum : elle veut un enfant ! Sarah est-elle prête à assumer un rôle de mère alors même qu’elle s’entend à peine avec la sienne ?

C’est par ailleurs le chaos à la clinique où chacun semble se redécouvrir ou se réinventer. L’irrésistible Lou (Mikhaïl Ahooja), sans doute le premier personnage hétérosexuel non binaire de la télévision québécoise, devient entraîneur d’une équipe de hockey mineur, ce qui donne droit à de multiples démêlés avec des parents fermés d’esprit, un discours épique et hilarant auprès de jeunes hockeyeurs et Sarah qui endosse les atours d’Yvan Ponton (Lance et compte) le temps d’une scène délirante.

Le Dr Gagné, qui se distingue généralement par une mentalité machiste, traverse un cheminement surprenant et Sarah constate, avec horreur, que se tisse entre eux une relation d’amitié. De son côté, la boîte vocale de Richard L’Arrivée (Stéphane Rousseau) offre maintenant un choix étonnant : pour prendre un rendez-vous avec un psychologue, faites-le 1 ; pour contacter un mort, faites-le 2. Bref, rien ne va plus au sein de la petite équipe et c’est sans compter la faune qui fréquente la clinique avec son lot de problèmes toujours aussi exubérants ou touchants.

C’est notamment le cas d’une érotomaniaque convaincue d’être en couple avec Jean-Philippe Wauthier, d’un couple gai à la libido fluctuante et d’un influenceur réactionnaire qui inonde le Web de ses conseils toxiques. Un drame marquera cependant chacun des membres de la clinique et les amènera à remettre en question leurs priorités. Et que l’on se rassure, la série boucle avec élégance tous ses arcs narratifs au cœur d’un épilogue très satisfaisant ! Sans aucun doute, une des comédies les plus déjantées de la télévision québécoise. Même s’il s’agissait au départ de l’adaptation de la série de capsules Web australienne Sexy Herpes, l’adaptation québécoise s’est tellement bien illustrée dans le développement des personnages et des intrigues que le Studio Warner Bros. en a acquis les droits pour produire une version américaine. Mais gageons qu’elle ne sera pas aussi audacieuse que celle-ci !

INFOS | Les 10 épisodes de la saison 3 de Sans Rendez-vous sont disponibles sur TOUT.TV.