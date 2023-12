Une nouvelle étude nous en apprend plus sur l’évolution des comportements homosexuels chez les mammifères

Une étude révèle que le comportement homosexuel chez les mammifères a fait l’objet d’une évolution répétée, jouant un rôle dans le lien social et la réduction des conflits.

La sexualité des animaux est une thématique fascinante : pleine de mystères, et parfois un peu taboue. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Nature Communications, une équipe de scientifiques internationaux s’est penchée sur l’homosexualité dans le règne animal. Si ce comportement peut surprendre, l’objectif des espèces étant de se reproduire afin d’assurer leur descendance, il est pourtant fréquent.

Comportement homosexuel chez les animaux : 1 500 espèces animales à l’étude

Ce sont ainsi plus de 1 500 espèces animales qui ont adopté un comportement homosexuel,«y compris tous les principaux groupes, depuis les invertébrés (tels que les insectes, les araignées, les échinodermes et les nématodes) jusqu’aux vertébrés (y compris les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères)», apprend-on dans l’étude.

Mais c’est surtout chez les primates non humains que l’homosexualité est particulièrement répandue. Le comportement a ainsi été observé chez au moins 51 espèces, en passant des lémuriens aux singes. «De nombreuses hypothèses adaptatives et non adaptatives ont été proposées pour expliquer son évolution, mais celles-ci sont difficiles à tester dans des études portant sur une seule espèce», indiquent les auteurs de l’étude.

Selon eux, cette orientation sexelle pourrait avoir évolué de manière répétée chez les mammifères. Pour étudier cette évolution au fil du temps, José Gómez et ses collègues ont systématiquement étudié la littérature pour constituer une base de données d’enregistrements de ce comportement.

Cela leur a permis de retracer l’évolution de l’homosexualité chez les mammifères et testé les relations évolutives avec d’autres comportements. Ils ont constaté que le comportement sexuel homosexuel était répandu parmi les espèces de mammifères. Mais ce n’est pas tout. Il est aussi fréquent chez les femelles que les mâles.

Homosexualité chez les animaux : les origines

Quant aux origines, celles-ci semblent multiples et indépendantes. Les analyses ont ainsi montré que ce comportement était plus susceptible d’évoluer chez les espèces sociales. Selon les scientifiques, cela suggérerait que les relations homosexuelles permettraient d’établir et de maintenir des relations sociales positives. Ce serait notamment le cas chez les bonobos, les chimpanzés, les mouflons d’Amérique, les lions, les loups et plusieurs espèces de chèvres sauvages.

De plus, ils ont constaté que « le comportement sexuel entre mâles était plus susceptible d’évoluer chez les espèces adulticides (espèces dans lesquelles les adultes tuent parfois d’autres adultes) de la part des mâles. Cela suggère qu’il pourrait s’agir d’une adaptation visant à atténuer les risques de conflits violents entre eux »

