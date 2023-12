CHAMPAGNE ROSÉ 1er CRU BRUT

CHAMPAGNE CHARLES MIGNON

CODE SAQ : 14991298 • 58 $

Un champagne d’une maison familiale qui va vraiment loin pour minimiser son impact environnemental. Ça sent bon les fruits rouges et c’est légèrement épicé. C’est tendu en bouche, à la fois fruité et poivré, avec une sensation minérale assez marquée. Quel beau rosé sec !