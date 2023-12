FRANCIACORTA ROSÉ BRUT

AZIENDA AGRICOLA ELISABETA ABRAMI, DOCG FRANCIACORTA (LOMBARDIE, ITALIE)

CODE SAQ : 14293553 • 38,25 $

Belle découverte. Un rosé bio, assemblant pinot noir et chardonnay, élevé 24 mois sur lies. Un nez fin de pomme, fraise, rhubarbe et une touche acacia. La bouche, aérienne et terrienne à la fois, a une super transition entre amertume et vivacité en finale. Belle longueur. À servir bien frais, mais pas froid.