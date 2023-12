VALE DA JUDIA, COOPERATIVA AGRICOLA

SAN ISIDRO DE PEGOES VINHO REGIONAL PENINSULA DE SETUBAL (PORTUGAL) 2022

CODE SAQ : 10513184 • 10,85 $

Déjà au nez, on s’imagine avec la parenté ou la bande d’ami.e.s qui arrivent pour festoyer. Ces notes muscatées bien expressives ont quelque chose qui évoque le plaisir de partager. Bien que ce soit olfactivement très fruité et agrémenté de fleurs blanches, la bouche est remarquablement pleine de fraîcheur et équilibrée. De belle longueur, il a aussi une petite touche d’amertume qui me fait penser à la lime. À ce prix-là, et à 12 % d’alcool, c’est un apéro des Fêtes exquis.