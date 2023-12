Noël 2022: nouvelle cuvée LGBTQ au petit écran!

Bon an mal an, les dernières années ont vu s’inscrire des films comportant de fortes thématiques LGBTQ dans l’avalanche des productions grand public de Noël. Cette année n’est pas en reste puisque quatre nouveautés sont prévues sur le petit écran.

Christmas on Cherry Lane

Cette production Hallmark suit trois couples plongés dans les préparatifs des festivités de Noël. On pourrait tout d’abord croire qu’ils sont tous voisins sur Cherry Lane, mais le film révèle rapidement qu’ils habitent en fait la même adresse, mais à trois époques distinctes.

En 1973, John et Lizzie Hamilton emménagent dans leur première maison alors même que la jeune épouse est enceinte jusqu’aux yeux. En 1999, au grand dam de ses enfants majeurs, Regina annonce qu’elle se remarie, prend sa retraite et vend la maison. En 2022, Mike (Jonathan Bennett) et Zain (Vincent Rodriguez III) sont confrontés à une cuisine en pleine rénovation alors même qu’ils sont les hôtes d’une grande fête et qu’on leur annonce qu’ils vont devenir parents, le soir même, via le processus de famille d’accueil.

L’ensemble est sympathique, mais l’intrigue se révèle assez télégraphiée. Disponible sur Stack TV via prime Video.

Friends & Family Christmas

Cette autre production Hallmark, nous fais suivre les démêlées de Danielle (Georgia Humberley Gonzalez) qui choisit de demeurer à New York pour passer du temps avec ses amis plutôt qu’en famille avec des parents particulièrement coincés. Le hasard, qui fait toujours bien les choses, l’amène à croiser le chemin d’Amelia (Ali Liebert) et, miracle de Noël oblige, à voir fleurir une relation amoureuse entre les deux femmes.

Disponible sur Stack TV, via Prime Video, à partir du 17 décembre.

The Holiday Exchange

Production un peu mystérieuse puisqu’aucune date de diffusion ni aucun réseau n’est encore annoncé. Le film suit deux hommes, Wilde (Taylor Frey) et Oliver (Rick Cosnett), qui décident d’échanger leur maison pendant le temps des fêtes et trouvent l’amour sur le paillasson de leur nouvelle demeure respective en la personne de Julius (Samer Salem) et Henry (Daniel Garcia). Le film suit un peu la même prémisse que le film de 2006 The Holiday (Les vacances) mettant en vedette Cameron Diaz et Kate Winslett.

It’s a Wonderful Knife

Loin de la comédie romantique, ce film emprunte plutôt les codes des films d’horreur. Bien qu’ayant pris l’affiche en novembre 2023, il est déjà disponible pour visionnement sur différentes plateformes.

La veille de Noël, un an après avoir électrocuté un tueur psychotique, Winnie Carruthers (Jane Widdop) fait le souhait de ne jamais avoir vu le jour puisque son existence lui semble dorénavant dénuée de sens. Une mystérieuse aurore boréale exauce son vœu et elle se retrouve dans une réalité où le tueur est toujours vivant et compte même plusieurs dizaines de victimes à son actif, dont le frère gai de la jeune fille. La petite ville est plongée dans un curieux mélange de chaos et de torpeur.

Évidemment, personne ne prête foi à ses dires puisque, dans cette réalité, elle n’a jamais existé. Personne à l’exception de Bernie (Jessica McLeod), la marginale de l’école, qui va lui prêter mainforte et pour qui elle va se découvrir de tendres sentiments.

Le film se veut un hommage au film de 1946 It’s a Wonderful Life (La vie est belle) et en suit la même trame narrative. Bien que marqué par des moments de tension intéressants, il s’essouffle cependant dans sa dernière partie tout en demeurant une curiosité intéressante.

Disponible sur Shudder et AMC.

Les amateurs pourront également s’orienter vers les productions des années précédentes comme The Holiday Sitter, qui se révèle à la fois charmant et dynamique, Dashing in December et The Happiest Season (Notre plus belle saison), un tantinet plus épidermiques, ou Single all the Way (Que souffle la romance) résolument plus inspiré et ayant le mérite d’avoir été tourné Sainte-Agathe-des-Monts.

