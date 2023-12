Les héros et héroïnes disparu.e.s en 2023

D’ICI

• Le célèbre architecte paysagiste canadien Claude Cormier (63 ans), la force créatrice derrière des monuments montréalais tels que l’Anneau de la Place Ville-Marie, ainsi que les célèbres installations du Village : les emblématiques Boules roses et les 18 Nuances de gai. Cormier est décédé des suites de complications du syndrome de Li-Fraumeni.

• La photographe montréalaise Camille Maheux (76 ans), qui a documenté Divers/Cité dans les années 90, tuée dans l’incendie à cinq alarmes qui a détruit l’édifice William-Watson-Ogilvie le 16 mars. Ses archives entières ont également été perdues dans l’incendie.

• L’artiste-peintre Raymond Pilon (67 ans), connu comme Zïlon, a marqué l’histoire du street art québécois. Figure de proue de la mouvance punk et de la contre-culture au Québec, ses œuvres continuent d’inspirer une nouvelle génération d’artistes.

• Pierre Poirier, qui a signé la chronique Vis P.P. pendant près de 20 ans dans Fugues, est décédé d’un cancer cet automne. Il collaborait depuis des années au Festival Juste pur Rire, entre autres, sur les soirées animés par Mado.

• Initiateur d’une scène gaie bouillonnante et flamboyante à Montréal et personnificateur de La Monroe, la reine incontestée des nuits montréalaises dans les années 50, 60 et 70, Armand Larrivée Monroe est décédé à Montréal des suites d’un cancer. La Monroe a non seulement ouvert des portes à celles qu’on allait un jour appeler des drag queens, mais a aussi fracassé en 1958 un plafond de verre pour les hommes qui voulaient tout simplement s’aimer et danser ensemble en public.

• Louise Villeneuve (62 ans), dans les années 1990, assurait la sécurité de Divers/Cité, l’organisation originale de la Fierté à Montréal, ainsi que des boîtes de nuit LGBTQ (K.O.X. / Katacombes / K-2 / Bilitis et le Sky Pub original), après des années de lutte contre l’homophobie en tant que soldate dans les Forces armées canadiennes. Elle est décédée d’un cancer.

Et aussi…

• l’artiste céramiste Léopold L. Foulem (77 ans);

• la directrice du développement de la Maison du Parc pendant 30 ans, Monique Drolet ;

• Richard Rancourt (60 ans), ancien directeur des communications de la Fondation Émergence ;

• Alain Bouchard (77 ans), psychologue et éditeur du magazine RG;

• Roger Thibault (90 ans) du premier couple gai à s’unir civilement au Québec ;

• Denis Le Page — qui avec son épouse Denyse Le Page formait la moitié du célèbre duo disco montréalais Lime, et a également enregistré sous le nom de son personnage féminin Nini No Bless — est décédé d’un cancer à l’âge de 74 ans.

D’AILLEURS

• L’artiste britannique Paul O’Grady, devenu célèbre en tant que Lily Savage, drag queen emblématique des années 1980 ;

• le cinéaste britannique Terence Davies, 77 ans ;

• Seymour Stein, co-fondateur bisexuel de Sire Records, qui a signé des contrats avec Madonna, les Ramones, Talking Heads et les Pretenders ;

• Crystal Woods, célèbre imitateur de Diana Ross à Las Vegas ;

• le légendaire pornographe gai David Hurles, dont les studios Old Reliable présentaient des modèles qu’il avait trouvés dans les rues de San Francisco dans les années 1970 ;

• l’auteur pionnier Michael Denneny, fondateur du magazine littéraire gai Christopher Street ;

• l’humoriste australien Barry Humphries (89 ans) qui a trouvé la gloire mondiale avec son personnage de Dame Edna Everage ;

• l’icône de nombreux gais et drag queens, Tina Turner, décédée à l’âge de 83 ans ;

• le réalisateur underground (dont le légendaire Fireworks) et auteur du célèbre Hollywood Babylon Kenneth Anger, décédé à l’âge de 96 ans ;

• le réalisateur français Paul Vecchiali, à qui on doit entre autres Once More, est décédé à l’âge de 92 ans ;

• Sue Johanson, éducatrice sexuelle et animatrice canadienne bien-aimée;

• Carmen Xtravaganza (62 ans), icône de la scène du Ballroom de la Maison Xtravaganza, que le monde a découverte dans Paris Is Burning ;

• l’acteur et producteur Paul Reubens, mieux connu comme Pee-wee Herman, est décédé à l’âge de 70 ans ;

• la sénatrice américaine et alliée de la communauté LGBTQ, Dianne Feinstein (90 ans), qui était devenue mairesse de San Francisco, en 1978, après que le maire George Moscone ait été assassiné en même temps qu’Harvey Milk ;

• le psychologue Dr Charles Silverstein, auteur de The Joy of Gay Sex, dont le discours (avec d’autres panélistes spécialistes) devant l’American Psychiatric Association en 1973 — affirmant que l’homosexualité ne devrait pas être considérée comme une maladie mentale — a conduit l’APA à retirer l’homosexualité du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, un guide utilisé aux États-Unis et au Canada pour diagnostiquer la maladie mentale.