Renouveau au conseil d’administration de Fierté Montréal

Fierté Montréal vient d’annoncer un renouvellement de son conseil d’administration avec l’arrivée de sept nouvelles personnes et la réélection d’un administrateur. L’organisme poursuit donc la refonte de sa gouvernance en recrutant des personnes issues des communautés 2SLGBTQIA+ qui possèdent collectivement les compétences, les habiletés et les vécus nécessaires pour assurer à Fierté Montréal, une gouvernance transparente et inclusive.

Lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 8 décembre dernier, le nouveau membership de Fierté Montréal – en redéveloppement depuis juillet 2023 – s’est réuni pour la première fois. Les membres ont élu un nouveau conseil d’administration. Ceci marquait la conclusion de deux appels de candidatures lancés à l’été 2023 afin de combler des sièges dits ressources (4) et communautaires (3). Les membres ont aussi accueilli une personne choisie par le Conseil québécois LGBT pour siéger au conseil. Le conseil d’administration s’est ensuite réuni afin d’élire le président, la vice-présidente, le trésorier et la secrétaire.

Rappelons qu’un comité de nomination avait été formé l’été dernier afin de passer en revue les candidatures reçues pour les membres ressources. Il était formé de deux membres externes, Agnès Maltais et Artur Wilczynski, et de deux membres du conseil d’administration, David Carpentier et Naoufel Testaouni.

Départs et arrivées

« Je tiens à féliciter très sincèrement le nouveau conseil d’administration pour son élection», déclare Moe Hamandi, président•e sortant•e du conseil d’administration, Fierté Montréal. «Au cours de la dernière année, le conseil d’administration, la direction générale et des expert•es externes ont œuvré afin de doter Fierté Montréal d’un cadre de gouvernance et stratégique adapté à l’ampleur que l’organisme a pris depuis sa création en 2007. J’éprouve une grande satisfaction à voir ceci se concrétiser. Je remercie toutes les personnes impliquées dans les multiples démarches que nous avons menées de front au cours de la dernière année. »

« Mes collègues du conseil d’administration et moi entamons avec humilité et enthousiasme nos nouveaux mandats», explique Bernard Truong, président du conseil d’administration, Fierté Montréal. « Nous sommes impressionné•e•s par l’ampleur et le sérieux de la refonte de la gouvernance de Fierté Montréal, ce qui a joué un rôle important dans nos décisions individuelles d’y contribuer. Collectivement, nous entendons poursuivre sur cette voie dans le but d’épauler Simon Gamache et son équipe afin d’assurer la pérennité et la pertinence de Fierté Montréal. Les attentes et les aspirations des communautés et des centaines de milliers de personnes qui participent à nos activités sont élevées – nous demeurerons à l’écoute. »

Le directeur général de Fierté Montréal, Simon Gamache, se réjouit à l’idée de collaborer avec un conseil d’administration «remarquablement outillé, intergénérationnel et représentatif des communautés 2SLGBTQIA+, de la diversité montréalaise et des réalités régionales québécoises. La mission de Fierté Montréal est complexe, exigeante et passionnante. Pour l’atteindre, il faut œuvrer avec des personnes aux perspectives différentes, et ce, toujours dans l’ouverture, la transparence et le respect. Je nous souhaite collectivement que ceci se poursuive au sein d’une gouvernance en pleine évolution. J’en profite pour remercier Moe Hamandi, David Carpentier et Naoufel Testaouni pour leur persistance, résilience et générosité pendant la période de transition à la gouvernance. » En effet, afin d’assurer une transition réussie, Moe Hamandi et David Carpentier, respectivement président•e sortant•e et secrétaire sortant, demeurent au conseil d’administration en tant qu’administrateur•rice•s jusqu’à la fin de leur mandat en janvier 2024.

Pour sa part, Naoufel Testaouni, trésorier sortant, a été élu en tant que membre communautaire afin de poursuivre son implication auprès de Fierté Montréal.

Le nouveau CA est donc composé de :

Bernard Truong, Président Me Marie-Michelle Grenier, Secrétaire Tara Chanady, Vice-présidente



• Bernard Truong, Président (membre ressource) | Directeur, surveillance des technologies et transformation numérique, Desjardins (il/lui)

• Tara Chanady, Vice-présidente (membre communautaire) | Directrice générale, Réseau des lesbiennes du Québec (elle)

• Me Marie-Michelle Grenier, Secrétaire (membre communautaire) | Procureure, Direction de la protection de la jeunesse, CISSS Abitibi-Témiscamingue / Présidente du conseil d’administration, Aide aux Trans du Québec (elle)

• Karan Moorjani,Trésorier (membre ressource) | Directeur, Services-conseils / Gouvernance, risques et conformité, KPMG (il/lui)

• Stacy Cavery, Administratrice (membre ressource) | Directrice conseil numérique, Atypic (elle)

• Étienne Dufour, Administrateur (personne choisie par organisme désigné) | Coordonnateur des relations publiques, Conseil québécois LGBT (il/lui)

• Marlot Marleau, Administrateur•rice (membre ressource) | Coordination ORAT, Aéroports de Montréal (iel/il/elle)

• Naoufel Testaouni, Administrateur (membre communautaire) | Co-fondateur & Directeur général, QueerTech (il/lui)

