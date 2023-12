Notre rétrospective de l’année à travers le monde, les héros et les zéros de 2023

HÉROS Les 200 participant.e.s et organisateurs qui ont défilé lors du tout premier défilé de la Fierté à Kahnawake, le 24 juin.

HÉROS La Fondation BBCM qui a annoncé le 1er août la fin de son Black & Blue Festival et de son Carnaval des Couleurs. Fondé en 1991, Black & Blue, aux côtés de Divers/Cité (qui a fonctionné de 1993 à 2015), a placé Montréal sur la carte LGBTQ internationale. Cet arrêt des activités de la Fondation marque la fin d’une époque.

ZÉRO L’ancien chef du Parti québécois André Boisclair qui a obtenu le 15 mars une libération conditionnelle après avoir purgé un tiers de sa peine de deux ans moins un jour, qu’il avait reçue en juillet 2022 après avoir plaidé coupable d’avoir agressé sexuellement deux hommes.

ZÉRO Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, un homosexuel, qui a lancé, le 12 avril, une pétition visant à « protéger les enfants des drag queens ».

ZÉRO Beyoncé, « icône gaie », qui a reçu 24 millions de dollars pour un concert le 21 janvier destiné à ouvrir l’hôtel Atlantis the Royal à Dubaï, la ville la plus peuplée des Émirats arabes unis, où l’homosexualité est illégale et considérée comme un crime passible de la peine de mort.

HÉRO La pop star trans Kim Petras qui a remporté, le 5 février, le Grammy Award de la meilleure performance pop ou de groupe en duo avec son partenaire non binaire Sam Smith pour leur chanson Unholy. Petras a été co-vedette du festival de musique Osheaga à Montréal le 8 août et du Théâtre Olympia le 15 octobre.

ZÉRO Rose Montoya, défenseure américaine des trans, qui a publié une vidéo d’elle sur les réseaux sociaux avec les seins nus lors d’une célébration du mois de la Fierté à la Maison- Blanche sur la pelouse sud le 10 juin.

HÉRO L’influenceur trans et humoriste Dylan Mulvaney qui, avec grâce et sous pression, a géré la réaction transphobe qui a suivi la diffusion, le 1er avril, d’une vidéo commanditée la voyant boire une Bud Light et remerciant Anheuser-Busch pour « peut-être le meilleur cadeau de tous les temps ».

ZÉRO La comédienne Rosanne Barr qui s’est moquée des identités trans dans sa comédie spéciale Fox Nation Roseanne Barr : Cancel This ! Diffusée le 13 février, tandis que le comédien Dave Chappelle a remporté un Grammy Award 2023 pour son émission spéciale Netflix The Closer qui a été largement critiquée pour être transphobe.

HÉRO Vampyre Cosmetics, qui a annulé le 24 août son accord de partenariat avec Alice Cooper; et San Francisco Pride qui, le 3 mai, a annulé une représentation live de Dee Snider au

festival et a abandonné l’hymne rock des années 80 de Twisted Sister, We’re Not Gonna Take It, comme hymne officiel de 2023.

ZÉRO Le leader de KISS, Paul Stanley, qui, le 30 avril, a tweeté qu’il estime qu’affirmer l’identité de genre des enfants est une « mode dangereuse ». Parmi les autres rockers classiques qui ont révélé leurs préjugés anti-LGBTQ, citons Dee Snider, le leader de Twisted Sister, qui a soutenu Paul Stanley dans un tweet du 1er mai ; Carlos Santana qui, dans une vidéo de concert du 19 août, a déclaré qu’être transgenre « n’est pas bien » et que les personnes trans devraient « rester dans le placard » ; tandis que l’icône du rock Alice Cooper a déclaré à Stereogum, le 23 août, que la transition est une « mode » et a remis en question les chirurgies trans.

HÉRO L’écrivain Simon Boulerice qui a remporté le 17 septembre le prix Gémeaux du meilleur scénario pour la série télévisée Noovo Chouchou.

HÉRO La cinéaste Sophie Dupuis dont le film Solo a remporté le 17 septembre le Prix du meilleur long métrage canadien au Festival international du film de Toronto.

HÉRO Mona de Grenoble, humoriste et légende drag montréalaise, qui a remporté, le 2 avril, la troisième saison de Big Brother Célébrités.

HÉRO L’icône de la drag montréalaise Michel Dorion, qui a célébré son 35e anniversaire de carrière et dont l’agence de gestion de drag queen Midor a été l’objet d’une amusante série télé, L’Agence.

HÉROS Les drags d’ici et d’ailleurs, qui ont rendu possible la tenue de la première convention drag au Canada — les Rendez-vous de la drag — qui a eu lieu au Palais des Congrès de Montréal les 28 et 29 octobre.

HÉRO D’Arcy Drollinger, légende de la drag de San Francisco et propriétaire de la discothèque Oasis, qui a été la première drag lauréate d’un prix honorifique en Amérique pour avoir dirigé le programme Meals on Heels pendant la fermeture pandémique, lorsque les drag queens livraient de la nourriture dans les foyers.

HÉRO DC Comics, qui a publié le 28 février le numéro 6 de Tim Drake : Robin dans lequel Robin, l’alter ego justicier de Tim Drake, embrasse son petit ami Bernard Dowd en couverture.

HÉRO Le chef montréalais de 25 ans Francis Choinière — directeur artistique de l’OPCM (Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes), de l’Orchestre FILMharmonique et de l’Ensemble Classico Moderne — qui a remporté, le 14 février, le prestigieux prix Goyer Mécénat Musica, qui vient avec une bourse de 125 000 $.

HÉROS Le cinéaste canadien Bruce LaBruce, qui a reçu le 17 juin le prix Filmmaker on the Edge au 25e Festival international du film de Provincetown des mains du cinéaste John Waters.

HÉROS Le champion de tennis Carlos Alvarez… simplement parce qu’il a posé dans une campagne publicitaire de sous-vêtements Calvin Klein lancée le 10 janvier.

ZÉRO Le gardien des Brooklyn Nets, Cam Thomas, qui a déclaré après le match du 9 février que son équipe « avait déjà de beaux gars, pas d’homo ». Le lendemain, la NBA a infligé à Thomas une amende de 40 000 $ pour avoir utilisé « un langage désobligeant et dérogatoire ».

ZÉRO L’Orlando Magic de la NBA qui a fait don de 50 000 $ pour soutenir les ambitions présidentielles du gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, selon un rapport de collecte de fonds publié le 31 juillet.

ZÉRO Le lanceur des Blue Jays de Toronto, Anthony Bass, qui, dans une vidéo Instagram du 30 mai, a appelé les chrétiens à boycotter Target et Bud Light en raison de leurs récents partenariats LGBTQ. Bass s’est excusé le 31 mai, mais a quand même été hué par les partisans de Toronto lors des matchs à domicile. Lorsque Bass a déclaré à un groupe de médias le 8 juin qu’il maintenait ses « convictions personnelles », il a été libéré par les Blue Jays le 15 juin.

ZÉROS + HÉROS Les Dodgers de Los Angeles qui, le 17 mai, ont annoncé « désinviter » les Sœurs de la perpétuelle indulgence de Los Angeles pour leur soirée de Fierté au Dodger Stadium du 16 juin… tout juste après leur avoir décerné un Community Hero Award pour leurs 27 années de service auprès des communautés LGBTQ. À la déception de plusieurs, il n’y a eu aucun commentaire de la part de l’icône queer Billie Jean King, propriétaire minoritaire des Dodgers. À la suite d’une tempête médiatique, les Dodgers ont présenté leurs excuses, le 22 mai, aux Sœurs de la perpétuelle indulgence de Los Angeles qui ont accepté une nouvelle invitation d’être de la soirée annuelle de la Fierté de l’équipe.

ZÉROS + HÉROS Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, qui a défendu en 2023 les joueurs et les équipes qui refusaient de porter des maillots d’échauffement de la Fierté lors de leurs soirées de la Fierté. Puis, le 5 octobre, la LNH a interdit les maillots de la Fierté et les rubans arc-en-ciel avant que Travis Dermott des Coyotes de l’Arizona n’utilise courageusement le Pride Tape sur son bâton lors d’un match le 21 octobre, forçant la LNH à revenir sur sa position, le 24 octobre, pour ensuite permettre l’utilisation de ruban arc-en-ciel lors des séances de réchauffement.

HÉROS Les 21 athlètes ouvertement LGBTQ qui ont concouru parmi les 6 900 athlètes aux Jeux panaméricains de Santiago 2023, du 20 octobre au 5 novembre.

HÉROS Les 96 athlètes ouvertement LBTQ, soit 13 % de toutes les joueuses des 22 équipes participant à la Coupe du monde féminine 2023 qui se déroulait en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août.

ZÉRO Pour avoir interdit aux athlètes transgenres de concourir dans les catégories féminines, le Conseil mondial de l’athlétisme (31 mars), l’Association britannique de cyclisme (26 mai), l’Union cycliste internationale (14 juillet), la British Rowing (3 août) et la Badminton England (11 août).

HÉRO Le patineur artistique gai et médaillé olympique Adam Rippon, qui a critiqué Lance Armstrong après que le cycliste en disgrâce a déclaré dans l’épisode du 10 juillet de la série télé-réalité Stars on Mars, que les athlètes trans devraient concourir dans une catégorie distincte. Rippon a déclaré à propos de sa co-star de Stars on Mars : « Je n’ai pas besoin d’entendre ce que le plus grand tricheur de l’histoire américaine a à dire sur ce qu’il pense être un avantage injuste. »

HÉRO La Cour européenne des droits de l’homme qui a statué, le 11 juillet, que la championne sud-africaine Caster Semenya avait été victime de discrimination en raison de la réglementation de l’athlétisme qui l’obligeait à réduire médicalement ses niveaux d’hormones naturelles pour participer à des compétitions majeures. Semenya n’a pas le droit de courir selon les règlements de World Athletic depuis 2019 parce qu’elle a refusé de supprimer artificiellement sa testostérone.

HÉRO L’athlète para-trans italienne Valentina Petrillo est devenue le 13 juillet la première femme trans à remporter une médaille lors d’une compétition de championnat du monde de para-athlétisme, remportant une médaille de bronze au 400 mètres féminin de classement T12 à Paris.

HÉROS Le pourcentage de répondants à une enquête mondiale menée par Ispos qui a révélé que le nombre d’adultes s’identifiant comme LGBTQ est désormais de 9 %.

ZÉROS Les entreprises qui rejettent les curriculum vitae contenant les pronoms « ils/eux ». Selon une étude de Business.com publiée le 9 mars, les CV comportant les pronoms « ils/eux » ou « iel/ielle » sont plus susceptibles d’être négligés.

ZÉROS Les nombreux États américains qui ont proposé ou adopté plus de 700 lois anti-LGBTQ en 2023, soit plus que toute autre année dans l’histoire des États-Unis. La grande majorité des projets de loi adoptés lors de la session législative de 2023 ciblaient les jeunes trans et les soins médicaux d’affirmation de genre pour les mineurs trans. Les cinq États les plus anti-LGBTQ étaient l’Arkansas, la Floride, le Montana, le Dakota du Nord et le Tennessee.

HÉROS Les artistes — dont Trixie Mattel, Jinkx Monsoon, Bob The Drag Queen et Alaska 5000 — qui ont collecté plus de 600 000 $ US pour des œuvres caritatives LGBTQ lors du téléthon en direct Drag Isn’t Dangerous le 7 mai. Cet argent servira notamment aux groupes et associations suivantes : GLAAD, GLSEN, Headcount et Black Queer Town. Hall, l’ACLU Drag Defense Fund, le Trans Justice Funding Project et le Victory Fund pour défendre les artistes de drag contre la législation anti-traînée dans des États comme le Tennessee et la Floride.

ZÉRO George Santos, le législateur républicain gai représentant de New York dont l’étonnante série de mensonges et de fabrications a stupéfié même les politiciens les plus endurcis. Le 9 mai, les procureurs fédéraux ont inculpé Santos de sept chefs de fraude électronique, de trois chefs de blanchiment d’argent, d’un chef de vol de fonds publics et de deux chefs de fausses déclarations à la Chambre des représentants. Le 1er novembre, Santos a survécu au vote visant à l’expulser de la Chambre des représentants des États-Unis.

ZÉRO Le rédacteur en chef d’Outsports, Cyd Zeigler, qui, le 30 mars, a tweeté qu’il s’était inscrit comme républicain et avait soutenu le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, architecte des lois anti-gais et anti-trans répandues à travers les États-Unis.

ZÉRO Le présentateur de CNN Don Lemon, ouvertement gai, que le magazine Variety a dénoncé dans un article d’investigation du 5 avril pour ses antécédents de comportement misogyne et non professionnel, de textes malveillants, de moqueries sur ses collègues féminines et de « comportement de diva ». CNN a ensuite licencié Lemon le 24 avril.

ZÉRO La BBC qui, dans une note de juillet 2023, a demandé aux employé.e.s de ne pas assister aux célébrations de la Fierté, avertissant : « Le personnel du journalisme d’information devrait évaluer avant d’y participer si le défilé ou la marche de la Fierté en particulier à laquelle il aimerait assister est susceptible de présenter une protestation ouverte ou une position de propagande. »

HÉRO La Montréalaise Florence Gagnon, dont le bookzine lstw a remporté le Grand Prix d’or des éditeurs aux National Magazine Awards 2023 du Canada, le 2 juin.

HÉRO Marvia Malik, la première présentatrice trans du Pakistan, a échappé de peu, le 24 février, à deux hommes armés qui tentaient de l’assassiner. Les hommes armés inconnus ont pris la fuite.

HÉROS Proud FM 103.9, basée à Toronto, a définitivement cessé ses activités le 1er septembre. Proud FM était la première station de radio commerciale au Canada ciblant un public queer lorsqu’elle a commencé à diffuser en 2007.

ZÉROS Les plateformes de médias sociaux Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et Twitter qui, le 15 juin, ont obtenu des scores faibles ou nuls dans l’indice annuel de sécurité des médias sociaux du groupe de défense GLAAD, qui indique que toutes les principales plateformes de médias sociaux réussissent mal à protéger les utilisateurs LGBTQ contre les discours de haine et le harcèlement — en particulier ceux qui sont transgenres, non binaires ou non conformes au genre. GLAAD a également classé Twitter (maintenant X) comme le pire délinquant.

ZÉRO Le géant MÉTA qui bloque au Canada sur ses réseaux Facebook, Instagram et Thread, depuis le 1er août, les fils de nouvelles des médias canadiens d’information, y compris les médias LGBTQ comme Fugues et Xtramagazine, afin d’éviter la nouvelle loi C-18 et de devoir s’entendre avec les médias pour partager une juste portion des revenus publicitaires réalisés grâce au contenu des médias qui est partagé sur les réseaux sociaux.

• • •

Les sorties du placard de 2023

• Noah Schnapp, 19 ans, vedette de Stranger Things (Netflix), a fait sa sortie comme gai.

• Joe Locke, 20 ans, de la série Heartstopper, a fait sa sortie comme gai.

• Le président de la principauté d’Andorre, Xavier Espot, 44 ans, a fait sa sortie comme gai.

• L’auteur-compositeur-interprète de la chanson Mystery of Love du film Call Me by Your Name s’est retrouvé en nomination pour l’Oscar de la meilleure chanson originale. Sufjan Stevens (48 ans) a fait sa sortie comme gai en dédiant son nouvel album à son conjoint décédé.

• Le chanteur Josh Kiszka (27 ans) de la formation Greta Van Fleet a fait sa sortie comme gai.

• Le gymnaste chilien et olympien, Tomás González, 37 ans, a fait sa sortie comme gai.

• Le joueur de baseball des ligues mineures des Chicago White Sox, Anderson Comas, 23 ans, a fait sa sortie comme gai.

• Les joueurs de soccer professionnels Alberto Lejárraga (28 ans) du Marbella FC et Jakub Jankto (27 ans) du Sparta Prague, ont tous deux fait leur sortie comme gais.

• La lanceuse de poids, six fois championne nationale au Royaume-Uni, Sophie McKinna (29 ans), a fait sa sortie comme lesbienne.

• La rappeuse Yung Miami, 29 ans, a fait sa sortie comme bisexuelle.

• La vedette brésilienne de la telenovela Rodrigo Simas (31 ans) a fait sa sortie comme bisexuel.

• Jeff Molina (26 ans), star de l’UFC, a été contraint de révéler sa bisexualité après la diffusion d’une vidéo intime le montrant avec un autre homme.

• L’auteur-compositeur-interprète Lauv a fait sa sortie comme bisexuel.

• L’actrice sélectionnée aux Oscars et humoriste Mo’Nique a fait sa sortie comme bisexuelle.

• La Youtubeuse Kris Tyson a fait sa sortie comme femme trans.

• La vedette de Drag Race Adore Delano a fait sa sortie comme femme trans.

• Gabby Windey (32 ans) de Dancing with the Stars a révélé fréquenter l’écrivaine montréalaise gagnante d’un Emmy Robby Hoffman.

• L’animateur de Let’s Make a Deal, Wayne Brady (51 ans), a fait sa sortie comme pansexuel.

• Et l’acteur Ncuti Gatwa (31 ans) de Doctor Who et Barbie a fait sa sortie comme queer.

