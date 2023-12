Près de 24 millions de dollars seront consacrés à la lutte contre l’homophobie et la transphobie au cours des 5 prochains ans

La ministre responsable de la Condition féminine et chargée de la lutte contre l’homophobie et la transphobie, Martine Biron, a annoncé ce matin que Québec double le budget consacré à la défense des droits et pour la dignité et le bien-être des personnes LGBTQ+.

l s’agit du plus gros montant jamais octroyé à cette cause au Québec depuis l’adoption du tout premier plan de lutte contre l’homophobie par le gouvernement libéral de Jean Charest, en 2011.

Au total, 23,7 millions de dollars serviront à financer le Plan de lutte contre l’homophobie et la transphobie 2023-2028. C’est plus de deux fois le montant investi dans le plan précédent (2017-2022) où 10 millions avaient été investi..

« C’est un gros pas en avant, on met deux fois plus d’argent, on commence à investir ¢, a déclaré en conférence de presse Martine Biron jeudi. La ministre affirme que « la grosse part du gâteau va à financer les organismes communautaires qui travaillent auprès des personnes LGBTQ+».

Le plan de Québec comporte 44 mesures et poursuit cinq orientations :