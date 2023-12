Bilan de 2023 : la génération Z est la génération la plus queer, mais aussi celle qui rejette le plus les étiquettes 

La génération Z est connue depuis longtemps comme la génération comptant le plus de membres LGBTQ+, mais des recherches récentes révèlent qu’elle est également la génération la plus susceptible d’adopter des étiquettes non spécifiques.

Parmi les 18 à 26 ans, 26 % déclarent s’identifier comme « autre chose qu’hétéro », selon un nouveau sondage de Business Insider et YouGov. Cela se compare à 15 % des millénariaux, 11% de la génération X et 7% des baby-boomers.

La génération Z est plus susceptible de s’identifier sous le terme générique parapluie de «queer» plutôt que sous une étiquette spécifique. 5 % s’identifient comme queer, contre seulement 1 % de la génération milléniale et de la génération X, et moins de 1 % des baby-boomers.

La génération Z est également plus susceptible d’adopter l’étiquette «bisexuelle», par opposition aux termes — comme «gai» ou «lesbienne» —, suggérant qu’elle n’aime qu’un seul type de personnes. 13 pour cent de la génération Z s’identifient comme bisexuels, contre 7 pour cent des millénariaux et 4 pour cent de la génération X. Seulement 1 pour cent des baby-boomers s’identifient comme bisexuels.

Toutefois, les chercheurs ont noté que cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a plus de personnes bisexuelles dans la génération actuelle et que les données pourraient plutôt suggérer que davantage de jeunes d’aujourd’hui se sentent à l’aise de faire leur coming-out et d’être ouverts sur leur sexualité.

Les données montrent néanmoins que la génération Z adhère au terme, ainsi qu’à l’étiquette queer. De nombreux répondants ont déclaré alterner entre les étiquettes en fonction du contexte, en utilisant le terme queer en tandem avec ceux comme lesbienne ou gai.

Une personne interrogée de 24 ans a déclaré qu’elle utilisait principalement queer, mais a ajouté : « Je pense aussi que « lesbienne » a une signification politique, donc j’aime aussi ce mot. Un autre jeune de 21 ans a déclaré qu’il utilisait à la fois queer et gai, mais qu’il avait tendance à utiliser queer parce que « certaines personnes aiment catégoriser à tort [gai] en excluant les gens ».

Les chercheurs ont noté que les données et les exemples personnels reflètent la fluidité de la sexualité et l’attitude des jeunes LGBTQ+ selon laquelle, comme l’a dit un répondant, « le changement peut aussi être bon ».

À propos de la génération Z

Rappelons que la génération Z est celle des personnes nées entre 1997 et 2010 (bien que les délimitations varient selon les définitions). Elle succède à la génération Y et précède la génération Alpha (née de 2011 à aujourd’hui). Elle est définie comme une génération née alors que les communications numériques étaient déjà bien installées dans la société

La plupart des dénominations sont liées aux dénominations des générations précédentes. Ainsi, l’expression « génération Z » est utilisée pour avoir une suite logique dans l’alphabet après les générations X et Y. En outre, l’appellation « zoomer » est construite en analogie et contraste avec le terme « boomer » désignant les personnes nées du baby-boom. Enfin, elle est aussi appelée « nouvelle génération silencieuse », car elle ressemblerait, sous certains aspects, à cette génération du début du xxe siècle.

La génération zoomer est plus libérale en matière de mœurs que leurs aînés, cela prend racine notamment dans leur conformisme moindre. Comparée aux générations précédentes, la génération Z se définirait par ses relations au travers de plateformes virtuelles plutôt que par ses relations réelles.