Orlando prend en charge la planification du mémorial Pulse

Le mémorial sera dédié aux 49 personnes tuées dans le massacre de la discothèque Pulse. Ce changement marque moins un passage de flambeau qu’une prise de pouvoir après un an de controverse sur la gestion de la planification par la fondation créée après la tragédie.

La Fondation onePULSE, une organisation à but non lucratif, a annoncé sa dissolution en novembre, puis a envoyé un dernier e-mail à ses partisans, remettant officiellement les rênes du projet à la ville. Le conseil municipal d’Orlando avait voté un mois avant l’achat de la propriété abritant l’ancienne discothèque Pulse, un bar gai où un homme armé a tué 49 personnes en 2016 avant de mourir dans une fusillade avec la police.

«Il y a quelques semaines, la ville d’Orlando a pris possession du site Pulse, dans le but de créer un mémorial permanent pour les 49 anges capturés le 12 juin 2016», peut-on lire dans l’e-mail de la Fondation onePULSE. « Depuis, le maire (Buddy) Dyer a rencontré les membres du conseil d’administration de la Fondation onePULSE pour comprendre les impacts de la dissolution de l’organisation et en savoir plus sur le travail effectué à ce jour sur le mémorial. Le conseil d’administration a accepté de partager le travail de conception du mémorial et a fourni un aperçu de ses initiatives au-delà du mémorial.

Depuis la ville a clairement indiqué qu’elle dirigerait le processus de planification d’un mémorial de manière indépendante et qu’elle créerait le nouveau Orlando United Pulse Memorial Fund pour toute future collecte de fonds.

Ce changement marque moins un passage de flambeau qu’un rachat après un an de controverse sur la gestion de la fondation. Créée peu de temps après la fusillade de 2016, la fondation envisageait de créer un musée permanent sur la propriété, avec la propriétaire de Pulse, Barbara Poma, comme directrice exécutive. Mais Poma et la fondation se sont séparés plus tôt cette année en raison de tensions liées à la vente de la propriété à la fondation.

En fin de compte, la ville a décidé d’acheter la propriété, pour un montant inférieur à celui que les propriétaires de Pulse ont refusé peu de temps après la fusillade.La ville suggère un mémorial sur le site au lieu d’un musée. Un certain nombre de décisions doivent encore être prises, notamment celle de savoir si le bâtiment du Pulse doit rester debout. Depuis plusieurs années, un mémorial temporaire avec des photos entoure le site.

La commissaire municipale Patty Sheehan, qui représente la zone où Pulse opérait, a déclaré que la ville devait encore passer par un processus délicat, mais qu’elle devait le faire rapidement. « Chaque fois que quelque chose est évoqué concernant un problème concernant Pulse, tout le monde est à nouveau traumatisé. Cela a constitué un préjudice grave pour cette communauté, en particulier pour les familles et les survivants, et nous devons traiter ces problèmes avec beaucoup de sensibilité pour les familles.