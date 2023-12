Célébrer le Nouvel An dans le Village pour une nuit inoubliable

À l’approche du Nouvel An, le Village se prépare à accueillir une foule festive prête à célébrer le passage à la nouvelle année dans un style unique et dynamique. Que vous soyez en quête d’une soirée pétillante, d’une ambiance décontractée ou d’une expérience plus sophistiquée, le Village offre une variété de bars qui sauront satisfaire tous les goûts.

Voici quelques endroits où faire la fête le 31 décembre:

Bar Le Normandie

1295 rue Atateken. / 31 décembre 2023, début du karaoké à 21 h 30. Entrée gratuite, champagne au décompte.

Le Normandie est un pilier du Village, offrant une atmosphère chaleureuse et conviviale. C’est l’endroit idéal pour votre soirée du Nouvel An avec des amis. Le décor classique et le service amical en font un choix apprécié des habitués. Profitez d’une large sélection de boissons tout en célébrant le passage à la nouvelle année.





Cabaret Mado

1115 rue Sainte-Catherine Est. / 31 décembre 2023, de 22 h à 3 h. Entrée : 21 h. Tarif 1 personne assise : 49,19$. / Table VIP pour 4 personnes : 314,53$. Billets en vente ici: Cabaret Mado présente Bonne année 2024! – 31 décembre 2023 – Cabaret Mado, Montréal, QC – Lepointdevente.com

Pour une célébration excentrique et pleine de surprises, rendez-vous au Cabaret Mado. Ce lieu emblématique propose des spectacles divertissants, des drag queens éblouissantes et une atmosphère joyeuse. Une expérience unique pour débuter la nouvelle année en beauté.

Stock Bar

1171 rue Sainte-Catherine Est. / 31 décembre 2023, de 20 h à 3 h. Verres de bulles gratuit. Tarif : 15 $. Places limitées

Pour une expérience unique, le Stock Bar offre bien plus qu’un simple bar. Avec des danseurs talentueux qui vous divertiront tout au long de la soirée, le Stock Bar est une option idéale pour ceux qui veulent ajouter une touche sensuelle à leur célébration du Jour de l’An. Profitez de cocktails exquis et laissez-vous emporter par l’ambiance électrique de ce lieu emblématique.

1218 rue Sainte-Catherine Est. 31 décembre 2023, de 21 h à 3 h. Entrée gratuite, verre de bulles gratuit.

Si vous cherchez une façon unique de célébrer le Nouvel An, Le Date Karaoke vous invite à monter sur scène et à chanter vos chansons préférées. Avec des cocktails à la main et une foule énergique, c’est une expérience inoubliable.

District Video Lounge

1365 rue Sainte-Catherine Est. 31 décembre 2023. Arrivée tôt, places limitées. Entrée gratuite. Verre de bulles gratuit au décompte

Pour les amateur·trices·s de vidéoclips et d’une ambiance plus décontractée, le District Video Lounge est l’endroit parfait. Profitez de cocktails uniques et de la compagnie de vos ami·e·s dans ce bar ludique.

Bar Le Cocktail

1669 rue Sainte-Catherine Est. 31 décembre 2023, entrée à 21 h 15, spectacle à 22 h. Admission générale (quantité limitée) : 22,04$. Billets en vente ici : Bar le Cocktail présente Bonne année 2024 ! – 31 décembre 2023 – Bar Le Cocktail, Montréal, QC – Lepointdevente.com

Pour une soirée animée avec des ami·e·s, Bar Le Cocktail propose des soirées à thème, des happy hours et une piste de danse entraînante. Parfait pour ceux qui veulent danser toute la nuit.

Complexe Sky

1478 rue Sainte-Catherine Est. Prix du billet : 25$. À la porte : 30$. Billets en vente ici : JOUR DE L’ANS /NEW YEAR’S DAY 2024 | ePasslive

Le Complexe Sky est un lieu incontournable pour une fête grandiose. Avec plusieurs étages de musique, des DJ renommé·e·s et des bars à thème, c’est l’endroit idéal pour une nuit animée sous les feux d’artifice du Nouvel An.

Bar Le Stud

1812 rue Sainte-Catherine Est. 31 décembre 2023, de 22 h à 3 h. Entrée gratuite

Le Bar le Stud est un autre joyau du Village qui attire une clientèle diversifiée. Connu pour ses soirées thématiques et son ambiance conviviale, le Stud est un choix idéal pour les gens qui recherchent une célébration animée du Jour de l’An. Des promotions spéciales, des performances en direct et une énergie contagieuse font du Bar le Stud un endroit où vous voudrez certainement être pour accueillir 2024.

Stéréo



858 rue Sainte-Catherine Est. 31 décembre 2023 de 22 h à 3 h. Prix du billet : 30$. Billets en vente ici : https://stereobar.tickit.ca

Si vous êtes à la recherche d’une expérience plus immersive avec de la musique électro et une piste de danse animée, Stéréo est l’endroit à ne pas manquer. Avec des DJs de renommée internationale et un système sonore de qualité, Stéréo promet une fête du Nouvel An inoubliable.

Unity Club

31 décembre 2023 à 21 h. Code vestimentaire : Élégant et chic. 2 DJS / 2 salles. Billets à la porte ou en ligne. Accès VIP : 85$. Billets en vente ici: UNITY CLUB – NYE – VIP PASS Tickets at Club Unity in Montréal by Club Unity | Tixr

Le Unity Club offre une ambiance conviviale et décontractée. Profitez de la musique variée, des boissons abordables et de la chaleur de la communauté 2SLGBTQ+ pour célébrer le Nouvel An de manière mémorable.

Avant de partir pour une nuit de célébration, assurez-vous de vérifier les événements spéciaux, les réservations et les heures d’ouverture de chaque établissement. Peu importe où vous choisissez de célébrer, le Village de Montréal vous promet une nuit du Nouvel An inoubliable. Soyez prêt·e·s à danser, à rire et à trinquer à une année nouvelle pleine de bonheur. Joyeux Nouvel An !