CDR4 Épisode 7 :  Laquelle des 6 Brooke on booke?

Vous commencez à le savoir, mais on vous le répète quand même : chaque semaine, Fugues se fait un devoir de résumer le dernier épisode de la 4e saison de Canada’s Drag Race (rendu à l’épisode 7, on cherche des volontaires pour nous aiguiser le crayon). Cette semaine, Brooke Lynn a vu sa vie défiler devant elle 6 fois plutôt qu’une non pas parce qu’elle a frôlé la mort en tombant de ses talons aiguilles, mais plutôt parce que nos 6 queens l’ont incarnée dans un Rusical biographique. Ces performances deviendront-elles des souvenirs mémorables?

Sexe-conseil

Pour le Mini Challenge, nos girls ont animé à tour de rôle une émission de type Sexe-conseil, durant laquelle elles ont répondu à des questions du public en toute confidence et en toute intimité… devant leurs 450 000 auditeurs.

Étonnamment, aucun étudiant concerné ne leur a confié se faire plaisir avec un aspirateur. Dommage, car les filles auraient pu lui souhaiter beaucoup de succion dans ses études!

Par contre, celles-ci nous ont refilé leurs techniques pour retarder l’éruption des « volcans virils » hypersensibles. Car quoi de plus frustrant que de se préparer pendant une heure à monter sur les plus hauts sommets pour finalement se noyer dans une coulée de « lave » après 32 secondes?

Brooke Lynn Hytes entourée des juges réguliers (Traci Melchor et Brad Goreski) et de la juge invitée Luann de Lesseps.

Queen of the North à la puissance 6

Pour le Maxi Challenge, nos belles pitounes ont dû s’entendre pour s’attribuer les différents rôles du Rusical. Comme notre tour de taille après les Fêtes, ce n’est jamais une mince affaire!

Mettant Brooke Lynn à l’honneur dans 6 moments charnières de sa vie, ce numéro aux chansons préenregistrées a donné une petite pause à la voix de nos douces. C’est à croire que tout le monde avait pogné le même mautadit virus que tout le monde s’est échangé à Noël aussi vite que des friteuses à air! Tsé, celui qui ne finit plus de finir, qui part et qui revient comme une date Grindr et qui affecte absolument toutes tes muqueuses (aussi comme une date Grindr).

Melinda Verga

De l’eau dans le « gaz »

On n’aurait jamais pensé dire ça, mais Melinda nous a attendris dans son rôle de la toute jeune Brooke Lynn – pas qu’elle est rendue vieille, là! Brooke, tu es fraîche et ton visage est aussi infroissable et imperturbable qu’un bloc de béton : pas besoin de nous poursuivre.

Aurora Matrix

Dans la peau de la Brooke ballerine, Aurora nous a montré sa maîtrise des interjections, comme «Ah!», «Oh!» et «Brrr!». Et, entre ces interjections, elle s’est aussi prise pour un moteur à injection, alors qu’elle s’est mise à vrombir sensuellement entre ses deux danseurs aux chests recouverts d’huile synthétique (aucun doute qu’elle va partir à -40 °C, elle-là!). Bref, un lip-sync minimal, mais une chorégraphie phénoménale.

Kiki Coe

« Qui qui » a hérité de la Brooke style burlesque et qui a eu de peu de misère à manier son petit bâton de danse? C’est Kiki! Pas une catastrophe complète, mais trop de moments hésitants, de faces « pas sûres, sûres » et d’imprévus gérés maladroitement pour dire qu’on allait prendre nos jazzy hands pour applaudir. Refusant de produire tout miracle, la baguette magique qu’elle brandissait avait visiblement de l’eau dans le « gaz ». Kiki se fera-t-elle remorquer jusqu’à YouStay-Ville?

Nearah Nuff

Quant à Nearah, notre lip-sync assassin, elle s’est fait enfoncer dans la gorge le rôle de la Brooke star de la pop. Elle a fini par l’avaler comme une professionnelle. Et elle n’a fait qu’une bouchée de sa chorégraphie. Une bouchée avec un petit goût de réchauffé nous rappelant la semaine passée… Mais bon, reste que changer de costume et de perruque le temps d’une grande roue mérite qu’on se brasse les pasties qu’on avait collés sur nos mamelons pour la perfo de Kiki.

Venus

Venus, de son côté, est allée puiser dans son inner Sarah Brightman le temps d’un opéra tout en bouche ouverte, en narines écartées et en pupilles dilatées. On ne peut pas dire qu’elle ménage les expressions! Finalement, Denim s’est glissée dans la soutane gospel de la Brooke, version reine du Nord autoproclamée. Correct, mais « we won’t follow her wherever she may go ».

Denim

Éternelles secondes?

Dans un runway sous le thème des demoiselles d’honneur, plusieurs nous ont prouvé qu’elles ne seront plus jamais d’éternelles secondes et qu’elles sont capables de solidement clencher la mariée.

Notamment Denim, avec son costume tout de jarretelles (tout pour titiller mononcle Gérard) et Venus, avec sa robe fleur, dont le col géant orné de pétales nous a donné envie d’appuyer sur le Golden Buzzer (oups! Mauvaise émission!).

Au final, Aurora, avec sa demoiselle d’honneur morte-vivante, « aurora » récolté les honneurs cette semaine, alors que Denim nous a prouvé que se garrocher par terre directement sur le coccyx est une manœuvre aussi suicidaire qu’efficace durant un lip-sync. « Qui qui » elle a éliminé? C’est Kiki!

INFOS: Cette quatrième saison de Canada’s Drag Race est diffusée sur Crave, ainsi que sur l’application WOW Presents Plus. Chaque nouvel épisode est disponible dès le jeudi soir 21h.

Vous pouvez également visionner chaque émission en groupe devant public au bar Cocktail, rue Sainte-Catherine à Montréal, les jeudis soirs. Animation dès 20h30. Arrivez tôt.

