La deuxième saison de «LOL: qui rira le dernier?», de retour sur Prime Video dès le 5 janvier

La deuxième saison de LOL : qui rira le dernier ? mettra en vedette huit humoristes, un acteur et une chanteuse populaire qui ont accepté de relever ce défi aussi absurde que difficile.

Pour le plus grand plaisir des fans, Patrick Huard reprend son rôle de maître du jeu. Rappelons que l’objectif des concurrents de LOL: qui rira le dernier? est est de faire rire les autres tout en gardant son sang froid (les sourires sont interdits) afin d’éviter l’élimination. La dernière personne à tenir le coup remportera la bourse de 100 000 $. Cette somme sera remise à un organisme de bienfaisance choisi par le ou la vainqueur·e.

Patrick Huard / LOL : qui rira le dernier? saison 2 – photo Karl Jessy



Patrick Huard n’y va pas modérément en abordant cette deuxième mouture, qui promet de nous désopiler tout autant : « Ç’a été une saison incroyable ! Vous le savez, dans la saison un (…) le monde a tripé ben raide. Je pense que la saison 2 est meilleure», lance-t-il, sincère. « Je ne parle pas de la qualité des humoristes, évidemment. Mais vu que l’on connaissait déjà le concept… C’est plus sévère sur la saison 2. Si tu faisais juste jouer safe, je te pénalisais. [Maintenant] tu ne peux plus fuir les situations, donc le résultat est malade !»

Celles et ceux qui suivent Roxane Bruneau, savent que l’auteure-compositeur-interprète, humoriste, et créatrice de contenu québécoise a beaucoup d’humour. Sur YouTube, elle publie d’ailleurs souvent des vidéos au ton humoristique, qu’elle concocte elle-même. Sur Facebook, la chanteuse se présente d’ailleurs comme une « humoriste, comédienne et auteure-compositrice-interprète ».

Rosalie Vaillancourt et Roxanne Bruneau / LOL : qui rira le dernier? saison 2 – photo Karl Jessy



Comment se débrouillera-t-elle avec ses p’tits bouts de blagues, entourée d’une bande de professionnels aguerris parmi lesquel·le·s on comptera Katherine Levac, Stéphane Rousseau, Philippe Laprise, Neev, Rosalie Vaillancourt, Fabien Cloutier et Mariana Mazza?

La jeune génération sera représentée par Tailaire Laguerre, que plusieurs connaissent sous son pseudonyme, Tai TL. Âgé de 21 ans, ce Montréalais d’origine haïtienne est devenu une vedette des réseaux sociaux au cours des dernières années. Il compte respectivement 658 000 et 1 700 000 abonnés sur Instagram et TikTok.

Tailaire Laguerre / LOL : qui rira le dernier? saison 2 – photo Karl Jessy

Il faudra patienter jusqu’au 5 janvier 2024 pour savoir qui succédera (alerte au divulgâcheur) à Laurent Paquin et Richardson Zéphir, qui ont gagné – ex æquo – la première saison de LOL : qui rira le dernier ?, débarquée sur Prime Video en janvier dernier. Les deux humoristes s’étaient livré une chaude lutte jusqu’à la fin, survivant aux éliminations successives de Math Duff, Christine Morency, Rachid Badouri, Édith Cochrane, Marie-Lyne Joncas, Virginie Fortin, Arnaud Soly et Yves P. Pelletier.

Qui rira le premier? Il faudra regarder le premier épisode pour le savoir puisque le Québec vient de battre un record du rire le plus rapide avec une personne éliminée en moins de deux minutes. Les paris sont ouverts.

INFOS | Suivez la série sur Primevideo.com et sur Instagram