Des promotions LGBTQ à l’Ordre du Canada

Le 28 décembre dernier, la gouverneure générale du Canada, Mary Simon a annoncé de nouvelles nominations au sein de l’Ordre du Canada, dont la militante Martine Roy et le docteur Réjean Hébert. Parmi les 78 nominations, on trouve 59 membres, 3 compagnons, 15 officiers et un officier honoraire.

Martine Monique Roy est elle saluée pour «ses efforts inlassables en tant que dirigeante, activiste et militante dans les communautés 2ELGBTQIA+ du Canada ».

Activiste des droits LGBT, Martine Roy est une l’une des fondatrices de Fierté au travail Canada/Pride at Work Canada et une ancienne militaire des Forces armées canadiennes. Elle fut l’une des initiatrices du recours collectif intenté en 2017 contre le Gouvernement fédéral concernant la Purge LGBT entreprise dans les années 1950 à 1990, dans les Forces armées canadiennes (FAC), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et la Fonction publique fédérale, alors qu’ils identifiaient, interrogeaient, fouillaient et congédiaient les personnes suspectées d’être issues de la communauté LGBT.

Elle est actuellement directrice régionale, développement des affaires LGBTQ2+ Québec & Est du Canada pour la Banque TD depuis 2020. Elle a aussi été présidente de la Fondation Émergence jusqu’en 2015. Martine est également l’une des 13 membres commissaire de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. En 2017, elle s’est vu décerner la Médaille de l’Assemblée Nationale du Québec.

Cette reconnaissance est particulièrement significative car elle met en lumière les dernières décennies d’efforts et d’actions quotidiennes pour une société plus inclusive et représentative de nos réalités. Pour Martine, cette reconnaissance, lui rappelle des moments chargés en émotions, des avancées dans le monde du travail, la création de projets porteurs, du soutien à travers nos communautés…

«Je remercie toutes les personnes qui ont collaboré avec moi à cette vision rassembleuse au cours des différentes étapes», nous a confié Martine, «c’est réellement un plaisir d’avoir navigué ce chemin toutes ces années»

Et aussi…

Reconnu pour ses recherches remarquées en gérontologie, le Dr Réjean Hébert, ancien ministre québécois de la Santé et des Services sociaux du Québec, est quant à lui promu officier « pour son travail en faveur de l’autonomie des personnes âgées et son apport à l’élaboration de politiques dans ce domaine ». Son conjoint Yvon Boilard et lui sont de grands collectionneurs et une partie de leur collection sera présentée, du 24 janvier au 3 mars 2024, dans le cadre de l’exposition L’homme dans tous ses états au Centre culturel Pierre-Gobeil à Sherbrooke

Quant à l’ontarienne Debbie Douglas de l’OCASI, l’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants qui travaille à faire avancer les principes d’équité et d’inclusion au sein du système d’immigration canadien (entre autres, pour les personnes LGBTQ+), elle a elle aussi été promue officier de l’ordre du Canada.