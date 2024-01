Place au théâtre indépendant au Festival Wildside

Mettant en vedette certains des artistes de théâtre indépendant les plus captivants de Montréal, le festival annuel Wildside est l’un des points forts de la programmation du Théâtre Centaur. Une fois de plus, vous êtes convié à découvrir les créateurs et créatrices de théâtre les plus dynamiques et avant-gardistes de la ville et leurs oeuvres originales.

La mission fondamentale de ce festival est de soutenir les artistes de théâtre indépendant d’ici en offrant une plateforme de création et d’expérimentation unique qui leur permet de bousculer les courants dominants du théâtre conventionnel.



Talisman Theatre présente Still Life du 18-20 janvier, 2024



Wind Up Radio présente Choose Your End les 26 et 27 janvier



Confabulation est de retour le 27 janvier avec The Shortest Story XIV



Scapegoat Carnivale présente Ricki les 30-31 janvier et 1, 2 et 3 février, 2024



Et pour le Music Series, assistez à Montreal Music avec Sarah Segal and the Lasers, les 2 et 3 février.

WILDSIDE FESTIVAL du 18 janvier au 8 février 2024

Consultez les détails de la programmation 2024 :

Le Théâtre Centaur présente le Festival Wildside, en collaboration avec La Chapelle Scènes Contemporaines.