Grande finale de Canada’s Drag Race 4 : She’s got it!

Visiblement, l’air est de bonne qualité à Toronto! En effet, en cet ultime épisode de la saison 4 de Canada’s Drag Race, nos queens finalistes n’ont montré aucun signe d’essoufflement (lisez nos résumés des épisodes précédents pour vous mettre à jour). Dire qu’on se tenait prêts à en secourir une au cas où, inhalateur pour l’asthme à la main. Finalement, on s’est en nous-mêmes servi parce qu’on a eu le souffle coupé à maintes reprises durant cette finale vraiment enlevante.

Cette chronique sur les épisodes de la Saison 4 de Canada’s Drag Race est rendu possible grâce au soutien de NOUS.

Alerte aux divulgacheurs (oui, oui, ça veut dire… spoiler alert)

Brooke Lynn Hytes entourée des juges réguliers (Traci Melchor et Brad Goreski) et de la juge invitée Nelly Furtado.

Avec Aurora Matrix, Nearah Nuff, Venus et Denim à la toute fin, on avait des attentes aussi élevées que quand on commence le Bye Bye. Donnez-en-nous, du gros calibre, on est capable d’en prendre! Parce non, ce n’est pas notre premier ni dernier Aïe Aïe, nous autres!

Dans leur dernière chance d’impressionner les juges, nos girls se sont aventurées dans l’enregistrement d’une chanson dont elles signent les paroles pour ensuite, bien sûr, la performer devant la galerie. Épaulant les filles dans la conception de leur futur hit, Nelly Furtado avait accepté d’interrompre son repas (elle grignotait sûrement le fameux homme dont elle parle dans Maneater) afin de se rendre en studio.

Mention spéciale à Hollywood Jade, qui a enseigné ses chorégraphies sans broncher… avec un chandail d’hiver en tricot, des bottes en cuir à semelles épaisses, des cheveux d’un mètre de long et une chaîne en métal pesant l’équivalent d’une Nissan Micra.

Qui a le plus gros tube?

Qu’on en voie un penser croche! On fait bien entendu référence à celle qui a obtenu le plus grand succès avec sa chanson! Aurora a déballé son imposant ver… d’oreille (voyons, vous autres! Vous vous imaginez encore des choses). Elle a multiplié les top! et hot! : elle pourrait facilement signer la prochaine toune de Paris Hilton. Denim s’est secouée comme jamais : clairement qu’il ne lui restait plus aucune mousse de sécheuse à sa sortie de scène.

Nelly Furtado a coaché les candidates…

Quant à Nearah, elle s’était donné le défi de réciter le dictionnaire au complet en 1 minute. Nelly lui avait pourtant suggéré de supprimer les mots les plus longs, comme hippopotomonstrosesquipédaliophobie (qui signifie d’ailleurs la peur des mots trop longs). Mais Nearah s’est anticonstitutionnellement entêtée. Finalement, Venus, plus sexy que jamais, s’est montrée également vulnérable à travers quelques lignes personnelles.

Category is : « à mille lieues du bodysuit de Melinda »

À l’occasion du runway de clôture, les filles ne nous ont pas déçus, contrairement au bandage pour visage « à effet lifting » qu’on a acheté sur Wish pour 8,97 $ (par contre, l’effet « irritation cutanée sévère » est très réussi). Denim a encore réinventé la roue (Michelin est sur le bord de la commanditer) avec son muscle suit serti de pierres finissant en robe… et avec sa paire de seins amovibles devant sac à main. Un clin d’œil assumé à sa transsexualité. Avec Denim, rien ne se perd, tout se TRANSforme! On lui offrirait volontiers notre petit mou de tour de taille post-Noël pour qu’elle en fasse des chaussures.

Nearah était élégante x 1000 dans une tenue d’inspiration déesse grecque bleu saphir, tout comme Venus, dans sa robe noir et or à corset. Aurora avait d’abord pensé ajouter à sa robe de style impératrice chinoise une traîne en forme de muraille de Chine grandeur nature, mais elle a dû abandonner l’idée, question de cadrage pour la caméra. Ah! Les caprices de l’équipe technique! Bref, de la créativité et du raffinement à mille lieues du bodysuit rayé de Melinda. No shade! Elle s’est presque faufilée en finale malgré tout, n’est-ce pas?

Lip-sync for the crow… d?

Avant le « jugement dernier », les 4 queens ont pu renouer avec leurs sisters de la saison. C’est nous ou bien on dirait que les queens éliminées réservent toujours leur plus beau look pour ce moment sans impact sur leur destin?

Plusieurs l’avaient prédit : les deux queens les plus complètes se sont affrontées dans un lip-sync for the crown. Aurora et Venus ont interprété Try, de Nelly Furtado, une jolie ballade toute douce… mais est-ce vraiment ce qu’on veut voir en finale? Come on! Offer Nissim en a sûrement fait un remix qui groove sur lequel les girls auraient pu bouger un peu plus.

Et on va se permettre un autre petit commentaire : à quand les finales de Canada’s Drag Race devant un public? Ça manque de crowd, un peu, là! Au pire, une petite explosion de confettis, une couple de ballons? Par chance, notre belle Gisèle était full glitters pour couronner… Venus (vous comprendrez donc la référence à la chanson du même nom dans le titre de l’article). Bravo à toutes nos courageuses reines! À l’an prochain!

_______________

SUIVEZ NOUS