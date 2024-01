Le Bal de Neige 2024 et la Fierté Hivernale dans la capitale

Du 2 au 19 février 2024, la région de la capitale du Canada vibrera au rythme du Bal de Neige! Cet incontournable rendez-vous hivernal offre une programmation diversifiée qui fera de votre visite à Ottawa et Gatineau un moment inoubliable. Que vous soyez à la recherche d’idées d’activités intérieures ou de sorties extérieures à faire en famille, seul, en couple ou entre amis, le Bal de Neige a quelque chose à offrir à tout le monde.



Place à la diversité au Canada

La deuxième fin de semaine du Bal de Neige mettra en lumière la diversité culturelle et la nature inclusive de notre pays. Venez célébrer la Fierté Hivernale en participant aux nombreuses activités qui seront offertes! Quelques idées de sorties sont proposées plus bas dans cet article.

Activités intérieures et extérieures pour tous les goûts

Vous pourrez vous adonner à une panoplie d’activités allant des spectacles à des performances d’artistes de rue, en passant par des expositions et des installations d’art urbain interactives et illuminées.

Amateurs d’activités de plein air? Vous aurez également de quoi satisfaire votre goût d’aventure, avec certains incontournables comme les majestueuses sculptures sur glace, la patinoire du canal Rideau ou encore le Domaine des flocons et sa super glissade Chinook, Tim Hortons.



Quelques idées de sortie à faire seul, en couple ou entre amis

Rendez-vous sur la rue Sparks à Ottawa! Vous pourriez voir à l’œuvre des sculpteurs sur glace nationaux et internationaux, et admirer plusieurs installations artistiques canadiennes. C’est aussi à cet endroit que vous pourrez assister à un spectacle de drag extérieur mettant en vedette les gagnants du concours de la Fierté dans la Capitale 2023 : Devona Coe, Omari B Johnson et Abysskiss! Pour ce faire, rendez-vous entre O’Connor et Metcalfe le 9 février de 18 h à 21 h.

Ce n’est pas tout! Ailleurs, à Ottawa–Gatineau, vous pourriez entre autres :

Soyez des nôtres du 2 au 19 février pour célébrer la culture, la diversité et l’hiver canadien durant le Bal de Neige 2024. Pour en savoir plus sur la programmation complète et obtenir des informations pratiques, visitez canada.ca/baldeneige.