Un ministre irlandais fait son coming out gai

Homme politique irlandais, Jack Chambers s’est livré avec franchise dans un post Instagram. Il est ministre d’État membre du Fianna Fáil, le parti conservateur. Ce dernier s’est exprimé dimanche 14 janvier 2024 sur Instagram dans un post agrémenté d’une vidéo retraçant sa carrière politique.

«Il est important pour moi d’être honnête avec moi-même, tout d’abord, et envers vous tous dans l’exercice de ma fonction publique» débute-t-il. «Je commence 2024 en vous annonçant à tous que je suis fier de dire que je suis gai. En tant qu’homme politique et citoyen, je voulais partager cette part de moi aujourd’hui».

Il explique que le soutien de ses proches l’a décidé à faire son coming out public. «L’ayant partagé avec ma famille et mes amis, leur soutien et leur amour m’ont donné la confiance et le courage de le partager publiquement aujourd’hui.»

Il salue également l’évolution de l’Irlande en termes d’inclusivité. «J’ai de la chance que l’Irlande soit un pays qui a fait tant de progrès ces dernières années, avec une société beaucoup plus inclusive et équitable, au point que le partage de ce genre d’information devient de plus en plus banal.»

Jack Chambers est actuellement ministre des transports et de l’environnement, climat et communications. À la suite de son coming out, il a reçu de nombreux messages de félicitations, à commencer par le Premier ministre Leo Varadkar. «Félicitations Jack. Tu n’auras pas de regrets et la vie te réserve le meilleur. Bien à toi. Leo».

Le sénateur Malcolm Byrne, qui est également gai, s’est lui-aussi exprimé : «Je félicite Jack pour avoir fait son coming out. C’est un ministre qui a toujours montré son soutien pour les LGBT et notre parti est très ouvert à ceux qui se définissent comme gai.»